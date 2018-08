Det var fullt i sal 207 da straffesaken mot den 28 år gamle mannen startet i Oslo tingrett mandag. Han er tiltalt for å ha drept en mann i slutten av 50-årene på Nakholmen i Oslofjorden den 13. september i fjor.



Drapet beskrives som svært brutalt.

Tiltalte kom rett fra sikkerhetsavdelingen på Blakstad sykehus i Asker til tingretten.

28-åringen hilste på aktor Alvar Randa og de rettsoppnevnte sakkyndige før han tok plass ved sin forsvarer, Frode Sulland.



28-åringen hadde på seg en grønn strikkejakke, blå skjorte og svarte dressbukser. Til stede i retten er enken og flere venner av avdøde.

Mens aktor leste opp tiltalen, stirret tiltalte ned i bordplaten foran ham. 28-åringen erkjenner å ha drept mannen i 50-årene, men han nekter straffskyld for handlingen. Han mener, i likhet med de sakkyndige, at han var utilregnelig da drapet skjedde.

Idylliske Nakholmen ble åsted for et svært brutalt drap i fjor høst. Bebyggelsen på øya i Oslofjorden består i all hovedsak av hytter. Foto: NTB Scanpix

Sluttet å ta medisin

28-åringen har i flere ganger mottatt psykiatrisk hjelp. En periode før drapet sluttet han å ta viktige medisiner, ifølge aktor Alvar Randa. På drapsdagen 13. september i fjor hadde tiltalte spist lunsj med kjæresten sin på Frogner i Oslo.

Hun reagerte på 28-åringens oppførsel, og hun kontaktet på politiet. Tiltalte gikk etter hvert nedover mot Utenriksdepartementet. Der han ble han kontrollert av politiet, men han ble ikke pågrepet eller tatt hånd om på annet vis.

Senere denne dagen begynte han å følge etter en kvinne i nærheten av Aker brygge. Hun var på vei til båtene som går til Nakholmen i Oslofjorden. Øya ligger 600 meter i luftlinje fra Bygdøy.

Tiltalte fulgte trolig etter kvinnen, og hun reagerte på hans oppførsel allerede på overfarten til øya.

Kvinnen ringte sin ektemann om den mistenkelige mannen. Ektemannen gikk til en av nabohyttene og varslet tre menn som satt i et middagsselskap. En av disse tre var den avdøde mannen i 50-årene.

Gikk til angrep

Samtlige reagerte på den drapstiltalte mannens oppførsel. De fire hyttebeboerne gikk bort og hilste på 28-åringen. Tiltalte gikk etter hvert videre, før han tok seg inn i en hytte i nærheten. Han hadde ingen tilhørighet til Nakholmen.

Etter noe tid på øya, møtte de fire hyttenaboene tiltalte igjen ved båthavna på Nakholmen.

Den avdøde mannen i 50-årene ble angrepet ved venteskuret på Nakholmen. Foto: NTB Scanpix

Der angrep tiltalte avdøde. Han slo med en spade, en metallbøtte, med nevene og han sparket offeret en rekke ganger. De som gikk sammen med avdøde ble redde og de kontaktet politiet, ifølge aktor Randa.

Politiets sjøtjeneste ankom Nakholmen og pågrep tiltalte cirka 20 minutter etter at de fikk de første meldingene. Da var 28-åringen like i nærheten av offeret sitt. Gjerningsmannen la seg ned og lot seg pågripe. Samtidig prøvde både politiet og ambulansen å gi førstehjelp til den hardt skadde mannen, men livet sto ikke til å redde.

– Det er nok riktig å si at drapet skjedde uten noen videre foranledning, sier aktor Randa til TV 2.

– Hørte stemmer

Overfor politiet har tiltalte forklart at han hørte stemmer i hodet sitt som beordret ham til å drepe. De rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at 28-åringen var psykotisk på gjerningsøyeblikket.

Det er tatt forbehold om å overføre mannen til tvungen psykisk helsevern.

– Det er trist og vondt for de pårørende, men også for min klient som begikk disse handlingene i psykotisk tilstand, sier tiltaltes advokat, Frode Sulland, som understreker at det ikke er noen uenighet om hva som skjedde på Nakholmen denne kvelden og at hans klienten er gjerningsmannen.

Advokat Frode Sulland forsvarer den drapstiltalte mannen. Foto: NTB Scanpix

Den tiltalte 28-åringen kommer fra Litauen og har jobbet som håndverker i Norge. Han har bodd på psykiatrisk sykehus siden drapet fant sted for snart ett år siden. Både Asker og Bærum kommune og Asker DPS har fått krass kritikk for måten de fulgte opp tiltalte i tiden før drapshandlingen skjedde.

Forsvarer Frode Sulland sa i retten mandag at drapet «kunne og burde vært unngått» og viser til verken politiet samme dag eller helsevesenet i forveien tok hånd om tiltalte.

​Rettssaken er ventet å vare til torsdag.