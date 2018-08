– Jeg har forsøkt alt for å hjelpe mamma, men ingenting har hjulpet, sier Hilde fortvilet, om moren Sonja (79).

Som en siste utvei valgte derfor Hilde å ta kontakt med Åsted Norge for hjelp.

Hun sier TV-programmet er hennes siste håp for å hjelpe moren, før det er for sent.

Moren hennes, Sonja (79) har betalt 840.000 kroner til en mann som utgir seg for å være en amerikansk offiser. De to har aldri møttes ansikt til ansikt, og har kun hatt kontakt på nettet.

Stoler på «kjæresten»

Sonja på sin side er helt sikker på at den «amerikanske offiseren» som hun prater med på nettet er ekte og ærlig.

Hun mener at pengene hun har bidratt med skal få han til Norge. Hun forstår ikke hvorfor datteren prøver å forhindre henne fra å sende penger.

– Nå har min datter prøvd alt for å få meg utilregnelig. Økokrim, politiet, lege og gud vet hva. Jeg ønsker ikke å prate med dere, var det første Sonja sa da Åsted Norge snakket med henne den første gangen.

Litt, etter litt, har Sonja likevel åpnet seg opp. Nå ønsker hun å fortelle hvorfor hun sender penger til en mann hun aldri har møtt. I løpet av de neste ukene skal seerne få være med når Åsted Norge blottlegger svindleren og hans kyniske metoder – for å overbevise Sonja om at mannen hun er forelsket i, kun er på jakt etter penger.

I desperasjon over å se at moren blir bedratt for tusenvis av kroner, har Hilde tatt kontakt med morens bank, lege, fylkeslegen, lokalt politi og Økokrim for å høre om det er noe hun, eller de, kan gjøre for å hindre at hun blir ruinert.

Her avslører Åsted Norges programleder Jens Christian Nørve hvordan Sonja (79) sin «kjæreste» har stjålet identiteten til en Amerikansk offiser.

– Det er helt uvirkelig, men så lenge mamma er ved sine fulle fem, er det ingen som kan beskytte henne fra de kriminelle kjærlighetssvindlerne, sier Hilde.

Og Sonja gjør nesten hva som helst for å skaffe nok penger til mannen hun er så forelsket i.

Kan miste alt

– Mamma prøvde å selge leiligheten sin før jul, men heldigvis fikk hun ikke inn noe bud. Da hadde vi flaks. Nå har jeg fått høre at hun prøver å ta opp et lån på 500.000 kroner, sier hun.

Åsted Norge har vært i kontakt med DNB, og de sier dette om fenomenet som kalles for kjærlighetssvindel.​

– Konsekvensene for de som utsettes for denne formen for bedrageri er ofte veldig alvorlige, sier Terje Aleksander Fjeldvær som leder DNBs avdeling for bedrageribekjempelse.

Det er ikke uvanlig at offeret ikke klarer å akseptere at «kjæresten» er en bedrager, før alt de eier og har er solgt, og den kriminelle selv slutter å ta kontakt med dem.

– Vi har blitt bedre på å stoppe overføringer til kriminelle «kjærlighetsbedragere», men denne type svindel er helt klart en bedrageriform som er vanskelig å bekjempe ettersom offeret selv utfører transaksjonene, understreker Terje Aleksander Fjeldvær.

Sonja er langt fra den eneste personen som har latt seg forføre av en kriminell på nettet.

«Kjærlighetssvindel» økte med 58 prosent i fjor, ifølge anslag fra Økokrim. De mener at 286 nordmenn ble bedratt for 164 millioner av kriminelle kjærlighetssvindlere i 2017.

Økokrim sier til TV 2 at forelskede nordmenn har sendt over 1 milliard kroner til bedragere i utlandet de siste fem årene.

Samtidig understreker de at mørketallene sannsynligvis er store, ettersom denne formen for bedrageri fremdeles er knyttet til mye skam som kan føre til at mange derfor ikke velger å anmelde det.​

Kjærlighetssvindleren utgir seg for å være denne amerikanske offiseren.

– Dødsforelsket

Hilde forteller at moren daglig får meldinger av mannen hun aldri har møtt, og at han overøser henne med kjærlighet.

– Hun er vel dødsens forelsket, og kjenner på en følelse hun ikke har kjent på, på mange, mange år, sier Hilde.

Hun beskriver hvordan det gode mor-datterforholdet har endret seg dramatisk etter at moren kom i kontakt med mannen som utgir seg for å være en amerikansk offiser.​

– Før snakket vi hver dag på telefonen, og møttes flere ganger i uken. Nå krangler vi stort sett når vi prater sammen, og det er utrolig trist. Jeg savner jo mammaen min, og jeg håper dere kan hjelpe meg med å få henne tilbake, sier hun med tårer i øynene.

Datteren håper er at TV-programmet Åsted Norge vil klare å få moren til å akseptere at «kjæresten» er en kriminell som forsøker å bedra henne for alt hun eier og har, slik at hun og moren kan forsones og finne tilbake til hverandre igjen.

Følg med de neste ukene på Åsted Norge, som sendes mandager klokken 21.40 på TV 2.