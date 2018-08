I mai debuterte Hansen som artist etter å ha tapt et veddemål.

Låta «Sommerkroppen» endte etter kort tid på førsteplass på Spotifys toppliste, og pallplasseringen resulterte i nok et tapt veddemål.

Heller Restylane enn tatovering

Nå har han måttet forevige topp tre-listen fra den dagen han havnet på topp.

– Hvis jeg kom på topp 50 så skulle jeg spille i spektrum på konserten til Staysman. Hvis det ble topp 20 måtte jeg bleke tennene superhvite. Havnet låta på topp 10 måtte jeg ha tatt Restylane i leppene, forklarer Hansen til TV 2.

Men sommerhiten havnet lenger opp enn det han noen sinne kunne drømt om. Og på nummer én sto det skrevet «tatovering på rumpa».

– Etter det jeg vet forsvinner restylane med tiden. Men denne her må jeg gravlegges med. Jeg har vært anti-tatovering i alle år, det skulle jeg aldri ta. Nå er jeg plutselig en fyr med tatovering, og det er egentlig ikke noe jeg klarer å vedkjenne meg, sier han.

– Dritstøgg

Live på VGTV, med bind for øynene, sto han plutselig inne i en tatoveringssjappe i Brumunddal.

– Den jeg har tatovert er så liten som det går an å få den med leselig skrift. Men fortsatt alt for stor for min smak. Jeg gruet meg skikkelig, men det var ikke vondt i det hele tatt – og det er ikke en eplekjekk uttalelse i etterkant.

– Kommer du til å inngå flere veddemål i fremtiden?

– Helt sikkert, jeg lærer aldri av mine feil. Det var et veddemål i sin tid som gjorde at jeg måtte opprette en blogg og eget tv-program. Og nå en egen sang. Som regel vinner jeg selv om det ikke ser sånn ut til tider.

Resten av familien deler den tidligere fotballspillerens syn på tatoveringen.

– Som meg og alle andre synes de at den er dritstøgg. Og det har de helt rett i.