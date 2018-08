– Jeg forventer alle kortene på bordet og åpne og ærlige svar, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF), medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Regjeringen har fått kraftig kritikk av Riksrevisjonens for sin manglende sikring av bygninger og infrastruktur mot terror og sabotasje.

Opposisjonen mener saken er så alvorlig at regjeringskrise ikke kan utelukkes.

– Det høringen handler om, er om det regjeringen sa i fjor riktig. Har regjeringen gitt riktig og utfyllende informasjon til Stortinget om at ting blir utsatt fra 2015 til 2025, og har de gitt oss en helhetlig bilde av kostnadene og status på sikringen slik den er nå? Det er det vi skal gå gjennom i høringen, sier kontroll- og konstitusjonskomiteens leder, Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen.

Fortsatt ikke sikret

Saken dreier seg om sikring av bygg og kritisk infrastruktur. Stortinget satte i gang dette arbeidet etter terroren 22. juli 2011. Sju år er gått siden terrorangrepet, og det er seks år siden Gjørv-kommisjonens knusende rapport.

Riksrevisjonen kom i fjor med en rapport om status i arbeidet med terrorsikring. Rapporten endte med en stortingshøring hvor regjeringen fikk sterk kritikk fra Stortinget.

Regjeringen svarte at rapporten var en statusrapport fra 2015 og at mye var tatt tak i. Riksrevisjonen fikk derfor i oppdrag fra Stortinget om å lage en ny rapport som oppsummerer status ved utgangen av 2017.

I den nye rapporten fikk regjeringen nesten like sterk kritikk som i den forrige rapporten.

Ga seg selv ti år ekstra

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud sier regjeringen ga seg selv ti år ekstra på å gjennomføre den såkalte objektsikringsinstruksen, uten å informere Stortinget om det.

– Det er spørsmål som regjeringen er nødt til å svare på i denne høringen. Dette er informasjon som har kommet fram gjennom Riksrevisjonens rapport, som er den andre rapporten på ett år som slakter regjeringens arbeid på deler av sikkerhets- og beredskapsområdet, sier Eriksrud.

På vei inn til mandagens høring understreket riksrevisor Per-Kristian Foss at ingen i embedsverket har bestridt det som står i rapporten. Opposisjonen er ikke fornøyd.

– Alvorlig sak

– I fjor uttalte regjeringen at dette har de prioritert, dette skulle på plass. Det virket som om det bare var småting som ikke var på plass. Så kommer denne rapporten, og da virker det som om det ikke er det de har prioritert det siste året, sier Nils T. Bjørke (Sp) i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Hva tenker du om det?

– Det er alvorlig, og det er alvorlig om de ser at dette var vanskelig og ikke informerer Stortinget tilstrekkelig.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) opplever at beskrivelsen regjeringen ga sist gang, ikke stemmer med beskrivelsen Riksrevisjonen har lagt på bordet.

– Er denne saken så alvorlig at den kan ende med regjeringskrise?

– Det er for tidlig å snakke om. Vi er ikke på regjeringsjakt i utgangspunktet. Vi ønsker å gi regjeringen en mulighet til å svare.

Høringen startet klokken 09 mandag. Fra klokken 13 skal politikere forklare seg. Statsminister Erna Solberg skal etter planen forklare seg fra klokken 16.55.

NSM: – Ikke fare for liv og helse

Direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, var den første som forklarte seg i høringen om terrorsikring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Der bekreftet han til dels Riksrevisjonens rapport om at bygg og andre objekter ikke er godt nok sikret for terror og andre trusler.

– Jeg deler Riksrevisjonens bekymringer. Sikringen er ikke der den bør være, og det kommer til å ta lang tid å komme i mål, uttalte Nilsen.

Han understreket samtidig at han ikke mener det er grunnlag for Riksrevisjonens alvorlig konklusjon om at liv og helse står i fare.

– Vi ser ikke en umiddelbar fare i dette, og bruker derfor andre ord enn Riksrevisjonen i våre tilsynsrapporter. Jeg vil reservere meg for den ordbruken, det er et potensial, men ikke noen umiddelbar fare, uttalte han.​