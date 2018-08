Mohamed Salahs disputt med det egyptiske fotballforbundet (EFA) er ikke løst.

Uken før Salah etter planen skal slutte seg til landslaget for Afrika-mesterskapkvaliken mot Niger går stjerneangriperen og hans agent ut mot forbundet

– Det er normalt at et fotballforbund prøver å løse problemene til spillerne sine, slik at de kan føle seg komfortable, skriver Salah på Twitter.

– Men faktisk ser jeg det motsatte. Det er ikke normalt at meldingene mine og brevene fra advokaten min blir ignorert.

Salah avslutter med et retorisk spørsmål:

– Jeg vet ikke hvorfor alt dette skjer? Har dere ikke tid til å svare oss?

Forholdet mellom landets største stjerne og det egyptiske forbundet har vært anstrengt etter at det egyptiske forbundet brukte bilder av Salah for å promotere sine egne sponsorer.

Sponsorer som konkurrerer med Salahs.

Det egyptiske fotballforbundet gikk med på å fjerne bildene som skapte debatt, men konflikten virker ikke til å være løst.

– Nok er nok, skriver Ramy Abbas Issa, Salahs agent.

– Vi ba om garantier angående Mohameds trivsel når han er med landslaget, og forsikringer at bruddene på bilderettighetene ikke ville skje igjen. Det er alt. De har fortsatt ikke svart.

Bedre ble ikke forholdet av at EFA promoterte bilder av Salah sammen med den kontroversielle tsjetsjenske statsministeren Ramzan Kadyrov, noe som førte til krass kritikk av Liverpool-stjernen fra flere hold.

Liverpool-vingen førte Egypt til et sjeldent fotball-VM, men selve mesterskapet ble skuffende etter at skulderskaden han pådro seg i Champions League-finalen gjorde forberedelsene trøblete.

Nå viskes det stadig mer om en mulig landslags-exit for 26-åringen. Egypt vil etter alt å dømme gjøre alt for å unngå at landets største stjerne noensinne gir seg på landslaget.

Et sted å begynne vil trolig være å svare på brev og meldinger...