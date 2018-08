Dette er bare ett av en lang rekke rystende forhold ålesunderen er tiltalt for. Ønsket om å forgripe seg på babyen formidlet han i en Skype-samtale med kallenavnet «klister 1» 17. august i 2015. Kvinnen som skal skjule seg bak dette kallenavnet, var da gravid. De diskuterte også overgrep mot de to jentene hun allerede hadde.

I formiddag møtte han i Sunnmøre tingrett i Ålesund, tiltalt for å ha hatt kontakt med minst 75 personer der han har diskutert grove seksuelle overgrep mot små barn samt mottatt og delt bilder og video som viser overgrep mot barn.

Tiltalen omfatter også oppbevaring av 800 overgrepsbilder og 150 filmer som viser overgrep mot barn/viser seksualisert fremstilling av barn.

Den omfattende chatten og utveksling av overgrepsmateriale skal ha skjedd i perioden fra januar 2013 til oktober 2016 da mannen ble arrestert.

Erkjenner straffskyld

Tingrettsdommer Knut Anders Oskarsson brukte nesten en time på lese opp den særdeles grove tiltalebeslutningen som består av hele 75 punkter med et grusomt innhold der det på det mest groteske beskrives hvordan han ønsker å misbruke barn helt ned i spedbarnsalder og deling av overgrepsmateriell.

På spørsmål fra tingrettsdommer om han erkjenner straffskyld, svarte pensjonisten som også er en kjent kulturpersonlighet i Ålesund:

– Skyldig på alle punkt. Jeg er skamfull, sa tiltalte.​

FORSVARER: Advokat Oddvar Aarsæther forsvarer kulturpersonligheten fra Ålesund i den grove straffesaken som startet i Sunnmøre tingrett i dag. Foto: Arne Rovick

Chattet med Krf-politiker

Ifølge Sunnmørsposten (betalingsmur) skal ålesunderen 70-årene hatt skype og chatt-kontakt om seksuell overgrep mot barn med alt fra en lokalpolitiker fra KrF, til bankansatte og daglige ledere i bedrifter. På samtalelista er også en norsk kvinne som driver leketøysbutikk.

Det var et tips fra Kripos som utløste den omfattende etterforskningen mot ålesunderen seinhøsten 2016.

– Kripos hadde fått melding om ålesunderen via den amerikanske organisasjonen NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) som blant annet jobber for å avdekke overgrep, forklarte aktor, politiadvokat Julie Ulstein i sitt innledningsforedrag.

På denne bakgrunnen gikk politiet til aksjon mot mannens bopel og gjorde omfattende funn på vedkommendes datautstyr. Mannen satt varetektsfengslet fra midten av oktober og frem til 14. desember i 2016.

For å kunne klare å identifisere de personene som var omfattet i kommunikasjonen med tiltalte, opprettet politiet i Møre og Romsdal «Operasjon jupiter» i jakten på nettovergrepere. I januar i år var 84 overgripere identifisert gjennom denne etterforskningen.

RYSTENDE BEVIS: Politioverbetjent Lars Bergem og aktor Julie Ulstein dokumenter de groteske samtalene mellom tiltalte og likesinnede som ønsker å begå overgrep mot barn. Foto: Arne Rovick

Aktor har i tingretten nå i formiddag dokumentert et utvalg av grove overgrepsbilder som ble funnet på mannens datatustyr. Som en del av bevisførselen redegjør aktoratet nå for den svært omfattende og rystende mengden med kommunikasjon tiltalte har hatt med likesinnede over hele landet. Gjennomgangstonen er tiltaltes klare ønsker om å gjøre overgrep mot barn i alle aldre og utveksling bilder.

Det er satt av fire dager til straffesaken i Sunnmøre tingrett.

Saken oppdateres.