Se Manchester United – Tottenham fra klokken 20.15

Manchester Uniteds manager José Mourinho er under sterkt press etter flere uker med uro på Old Trafford.

Portugiseren skal være svært misfornøyd med at han ikke fikk midler til å kjøpe flere spillere i sommer, og i støyen rundt Paul Pogbas fremtid i klubben har preget overskriftene verden rundt.

Samtidig har Mourinho måttet tåle massiv kritikk for sin spillestil, spesielt etter forrige helgs 2-3-tap mot Brighton.

Nå får imidlertid Manchester Uniteds manager støtte fra uventet hold. Tottenhams manager Mauricio Pochettino utviklet et vennskap med Mourinho da argentineren var trener i spanske Espanyol og portugiseren var sjef i Real Madrid.

GODE VENNER: Manchester Uniteds José Mourinho og Tottenham Hotspurs Mauricio Pochettino. Foto: Ian Kington

– En utrolig manager og en stor inspirasjon

Pochettino røper at José Mourinho har vært en av hans største inspirasjoner i karrieren.

– For alle managere som er yngre enn ham, så er han en inspirasjon. Jeg har plukket opp masse fra Mourinho. Så mange ting. Han er en helt utrolig manager, slår Pochettino fast, ifølge

Tottenham-manageren har naturligvis fått med seg det massive presset Mourinho nå opplever på Old Trafford.

– Jeg er yngre enn Mourinho. Men som manager vil du oppleve oppturer og nedturer. For meg så er Mourinho en inspirerende manager. Jeg har et svært godt forhold til Mourinho helt tilbake fra tiden jeg var manager i Espanyol, og jeg har full respekt både for ham og for Manchester United, sier Tottenhams suksessmanager.

Ingen planer om å forlate Spurs

46-åringen er blant dem som er blitt nevnt som en mulig etterfølger for Mourinho i Manchester United.

Pochettino gjør det imidlertid helt klart at han ikke har noen planer om å forlate Tottenham med det første.

– Da jeg signerte min kontraktsforlengelse her, så var det akkurat som da jeg kom til klubben første dag. Jeg startet på en måte på null igjen, forklarer han.

José Mourinho har inntil videre et solid grep på Pochettino i interne dueller.

På 15 møter har Mourinho slått Pochettino i elleve kamper, tapt tre og ett oppgjør er endt uavgjort. De to møttes for første gang på hver sin trenerbenk i 2010 på Bernabeu, og da vant Mourinhos Real Madrid 3-0 over Pochettinos Espanyol.

