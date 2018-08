16 år har gått siden Volkswagen lanserte sin store SUV Touareg for første gang. Det var en bil som vakte solid oppsikt.

Her kom ellers så folkelige Volkswagen med en bil som skulle konkurrere mot store og dyre SUV-er fra statusmerkene. Touareg var også søstermodell til Porsche Cayenne. Det var en dristig satsing, men også viktig merkevarebygging for VW.

Startpris

Nå har vi kommet til tredje generasjon Touareg, som akkurat er lansert i Norge. Nykommeren kommer i to utgaver, med henholdsvis 231 og 286 hestekrefter. Og den er faktisk ganske så politisk ukorrekt: Her snakker vi nemlig kun dieselmotor!

Prisen er nok også egnet til å holde salget på et lavt og nøkternt nivå. Nye Touareg starter nemlig på 863.300 kroner.

Da er den til gjengjeld godt utstyrt, med med blant annet LED Matrix, LED baklykter, 9,2" navigasjon, firesoners klimaanlegg og komplett skinninteriør som standard. 0-100 km/t går unna på 7,5 sekunder.

Designet er stramt og ganske nøkternt, det er neppe så veldig mange som kommer til å snu seg etter denne.

Stort bagasjerom

Nye Touareg produseres på MLB plattformen til Volkswagen og er litt bredere, lavere og lengre enn forgjengeren. Likevel har den blitt betydelig lettere. Volkswagen har nemlig klart å få ned vekten mer enn 100 kilo, blant annet på grunn av ny miks av aluminium (48 prosent) og stål (52 prosent). Det er naturligvis positivt for både forbruk og kjøreegenskaper.

Bagasjeromet svelger nå unna hele 810 liter, det er opp 113 liter fra forrige generasjon. Bilen kan trekke tilhengere på opptil 3,5 tonn.

For første gang bruker Volkswagen den fullt ut digitaliserte «Innovision Cockpit» i nye Touareg. De digitale instrumentene former sammen en digital skjerm, hvor det knapt er behov for brytere. Systemet tilrettelegger for høy grad av personlige innstillinger og skal være svært enkelt å betjene med håndbevegelsesstyring. Skjermen på 15 tommer (1.920x1.020 piksler) har de fleste betjeninger via selve skjermen, inkludert styring av aircondition, setevarmer og eventuelt massasjeseter.

Høy digitalfaktor innvendig, her er VW-konsernet langt fremme.

Mye utstyr

Mobiltelefoner kan lades induktivt og App Connect gjør det enkelt å koble til smarttelefoner for brukervennlighet og sikkerhet.

Nye Touareg kommer med det største utvalget av assistanse, fører- og komfortsystemer som noensinne er integrert i en Volkswagen. Night Vision-teknologien kan fange opp mennesker og dyr i mørket via termisk kamera. Disse vises på skjermen i grønt eller rød lys avhengig av farenivået. Da varsles fører via head-up-display og betjening, samt at bremsesystemene aktiveres.

«Roadwork Lane Assist» bidrar til halvautomatisert kjøring i opptil 60 km/t, både ved å holde fil, samt akselerasjon og bremsing opp til 60 km/t. «Front Cross Traffic Assist» varsler om eventuell trafikk foran Touareg.

VW gjør det enkelt for norske Touareg-kunder. Det er bare to utgaver å velge mellom, begge med dieselmotor.

Under 100.000 kroner

«I.Q. Light» lyser på personer som er i faresonen foran bilen og varsler føreren og personen foran bilen. Informasjon kommer opp i head-up display som kommer opp rett på frontruten. Night Vision og I.Q. Light bidrar til mye tidligere oppmerksomhet og reaksjon på farlige situasjoner.

Helt nye seter med massasjefunksjon med åtte innstillinger tilbys som ekstrautstyr. Nye Touareg kan bestilles med det største panorama soltaket som hittil er levert fra Volkswagen. Innvendig LED-lys med 30 fargevalg kan også bestilles som ekstrautstyr.

Startpris er altså 863.300 kroner, for utgaven med 231 hestekrefter. Ønsker du mer trøkk under panseret er det 286 hestekrefter som gjelder. Da starter prisen på 952.900 kroner.

PS: Første generasjon Touareg har etter hvert blitt en svært overkommelig bil i bruktmarkedet. Nå får du den fra under 100.000 kroner, da snakker vi typisk en 2003/2004-modell som har rullet et godt stykke over 200.000 kilometer.

