Girona - Real Madrid 1-4

Real Madrid tok sesongens andre seier på like mange kamper med 4-1 over Girona. Karim Benzema scoret to, mens Sergio Ramos og Gareth Bale hadde hvert sitt.

Champions League-mesterne fikk imidlertid en skikkelig kalddusj etter et kvarters spill da Borja García var iskald innenfor 16-meteren og sendte Girona i en overraskende 1-0-ledelse over Madrid.

Girona rystet Real Madrid i starten av kampen, men med seks minutter minutter igjen til pause gikk Marco Asensio i bakken og Real Madrid fikk straffespark.

Med en iskald lobb satte kaptein Sergio Ramos inn utligningen til 1-1.

I begynnelsen av andreomgang ble Asensio lagt i bakken igjen, og denne gangen var det Karim Benzema som fikk æren av å score til 2-1 for Madrid.

Etter snaut en times spill kom Gareth Bale seg løs på høyresiden og han kunne legge på til 3-1, før han med ti minutter igjen å spille fant Benzema på blankt mål. Franskmannen fastsatte resultatet til 4-1 med kveldens andre.

Real Madrids nysignerte keeper Thibaut Courtois måtte imidlertid finne seg i å bli plassert på benken av trener Julen Lopetegui nok en gang, mens Keylor Navas takket for tilliten med flere gode redninger.

Barcelona står også med full pott etter to La Liga-runder denne sesongen, mens Atlético Madrid har fire poeng.