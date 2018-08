Situasjonen er i utgangspunktet kjent for de som ser litt på håndball. Det står null sekunder igjen på klokken, men et av lagene har fått en siste mulighet til å sikre seier eller poeng - så sant de scorer på frikast.

Men det som skjedde mellom de tyske 3. Bundesliga-lagene HSG Konstanz og TuS Fürstenfeldbruck, det har man vel knapt sett maken til.

HSG Konstanz lå under 23-24, men Tom Wolf hadde ballen i hendene og skulle ta det siste kastet for gjestene.

Resten må du nesten se, for ord blir egentlig fattige.

(Se situasjonen i videovinduet øverst!)

For dem som likevel ønsker en beskrivelse:

Wolf la seg mot sin venstre og klarte å vri ballen forbi muren, ned i bakken og i perfekt bane mot nettet. Det vil si - nesten perfekt. For på utrolig vis klarte ballen å lime seg fast helt oppe i krysset, mellom stolpen og tverrliggeren.

Vantro Fürstenfeldbruck-spillere jublet hemningsløst i eget mål, uten at ballen rikket seg en millimeter. For HSG Konstanz, som rykket ned fra 2. Bundesliga før sesongen, kunne vel serieåpningen knapt avsluttet på bitrere vis. Men de fikk i hvert fall med seg et klipp som vil bli husket i lang, lang tid.