Vålerenga - Brann 2-0

Se målene i Sportsnyhetene øverst!



Brann ble søndag vippet av tabelltoppen i Eliteserien etter 0-2-tapet borte for Vålerenga og 4-3-seier til Rosenborg.

Amin Nouri scoret kampens første mål ti minutter etter pause med et langskudd fra hjørnet av 16-meteren. Skuddet gikk rett på Samuel Sahin-Radlinger og bure vært en enkel oppgave for Brann-keeperen, men østerrikeren måtte se seg overlistet.

Nouri viste ingen tegn til en dempet feiring mot sin tidligere klubb. Heller tvert imot, for høyrebacken hadde en bitter avskjed med bergenserne etter forrige sesong.

I pengestrid med Brann

Den tidligere Start-spilleren hevdet i et intervju med Bergens Tidende i fjor høst han hadde blitt lurt for 100.000 kroner i bonuser av sportssjef Rune Soltvedt. Derfor nektet han også å forlenge. Påstanden ble benektet av Brann, og Nouri ble senere klar for sin andre periode i Vålerenga.

– Nouri hadde en flott tid i Bergen og var en viktig og bra spiller for kollektivet, men det er ingen tvil om at Vålerenga er hans klubb. Jeg tror ikke han tenker en tiendedel på at han sender Brann ned fra tabelltopp. Han har ett fokus, og det er Vålerenga, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det var ikke alt som var rosenrødt, men jeg tror han har et godt forhold til de aller fleste i Brann og at han hadde en fin tid der, fortsetter Mathisen. ​

Amin Nouri seier det var «fantastisk deilig» å score målet mot Brann.

– Var det én kamp jeg skulle score i, så var det denne. Jeg har ikke noe å revansjere. Jeg hadde en fin tid der, så jeg skal ikke si noe stygt, sier Amin Nouri til TV Norge.

Innbytter løp inn 2-0

Det var en sjansefattig kamp i hovedstaden, men den første store målsjansen kom ti minutter før pause da ballen havnet hos Gilli Rolantsson på bakerste stolpe. Fra kloss hold leverte Vålerenga-målvakt Adam Larsen Kwarasey en god redning.

Ti minutter etter pause kom avgjørelsen da Amin Nouri prøvde lykken fra hjørnet av 16-meteren. Da måtte plutselig Brann ta større sjanser og Sahin-Radlinger ble med på flere offensive dødballer. Det var imidlertid innbytter Felix Horn Myhre som på kunne kontre inn 2-0 langt på overtid.

Vålerenga klatret opp på sjuendeplass med åtte poeng opp til tredjeplass, mens Brann nå er på andreplass med to poeng opp til serieleder Rosenborg.

– Dette ble en sort dag for Brann, som så Rosenborg slå et godt Strømsgodset-lag og så gikk på en blemme mot et Vålerenga-lag som ikke har imponert så veldig i det siste. Det er et skudd for baugen. Nå er Rosenborg på topp, og selv om de skal til Bergen og Brann har mange hjemmekamper, så er Rosenborg favoritter til å bli mester, sier Mathisen.