Det var MFKs annet strake serietap. I forrige runde ble det 1-3 mot Stabæk på Nadderud. Før dobbeltsmellen var romsdalslaget i superform, men 0 av 6 poeng den siste uken har gjort livet surt for Ole Gunnar Solskjærs menn i medaljekampen.

Molde er tabellfemmer og er fem poeng bak Haugesund på bronseplass. Ranheim er nummer fire med ett poeng mer enn søndagens motstander.

– Jeg tror det er best at jeg ikke sier så mye nå. Gutta skal få høre det selv, sa Solskjær til Eurosport.

TV 2s fotballekspet Jesper Mathisen er ikke imponert av Moldes prestasjon.

– De er et hav bak Rosenborg. Nå har også Haugesund fått en luke, så de skal slite med å ta dem igjen og. De ryker sannsynligvis ut mot Zenit. Da blir denne sesongen igjen en skuffelse for Solskjær og co. Dette er en ny nedtur, konstaterer Mathisen.

– Det Molde viste i dag ble ingen imponert av, sier Mathisen.

Defensivt opptrådte hjemmelaget under enhver kritikk søndag. MFK var advart en rekke ganger, og til slutt straffet det seg. Mellom det 84. og 86. minutt fikk Ranheim både 2-1 og 3-1 etter scoringer av Andreas Helmersen og Erik Tønne.

Begge scoringene kom etter daft forsvarsspill fra vertene.

– Men du må gi Ranheim «kred». De fortsetter å levere, og kjemper, løper og sprudler. De går bare ut og spiller. De har ikke respekt for Molde, Solskjær, Eikrem eller noen som helst, følger han opp, sier Mathisen.

Vakkert

På overtid satte innbytter Daniel Chima Chukwu inn 2-3-reduseringen, men da hadde skaden allerede skjedd.

Etter en målløs første omgang tok Ranheim ledelsen da Michael Karlsen iskaldt bredsidet ballen forbi Andreas Linde. MFK-keeperen ble tatt på feil fot. Scoringen kom etter gnistrende angrepsspill på høyrekanten.

Bare to minutter senere sto det 1-1. Eirik Hestad ble spilt gjennom av Magnus Wolff Eikrem og scoret fra rundt 16 meter.

Molde ville ha straffe for en handssituasjon på stillingen 1-1. Etter kampen gjorde Forren det han kunne for å dempe dommerkritikken.

– Jeg skal prøve ikke å si så mye om dommerne, men det er så lavt nivå. Lista er så lav, og av og til blåser de på alt. Sier jeg litt for mye i mediene, er det suspensjon med en gang. Vi er forferdelig dårlige, og det er også dommerne. Ranheim er et godt lag, sa Forren.