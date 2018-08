​ Se scoringene fra kampen i Sportsnyhetene øverst på siden!

Sarpsborg 08 - Kristiansund 1-2

Flamur Kastrati og Liridon Kalludra scoret gjestenes mål kort tid før og etter pause. I det 78. minutt reduserte Ronnie Schwartz, men hjemmelaget greide ikke å stoppe Kristiansund fra å ta sin første trepoenger på fire kamper i Eliteserien søndag kveld.

Sarpsborg-trener Geir Bakke gjorde som ventet store omveltninger på laget som før helgen slo israelske Maccabi Tel Aviv 3-1 i Europaliga-kvalifiseringen. Amin Askar var den eneste som var igjen på laget.

Rulleringen får den tidligere treneren Ivar Hoff, som gjestet FotballXtra, til å reagere.

– Vi kan le og spøke over hvor mange A-lagsspillere de har, men ti av spillerne som spilte i Europaligaen stiller ikke i dag. Fire-fem kunne jeg vært med på, men dette synes jeg er feil, sier Hoff.

– Når en trener sier de har 20 spillere og alle er like gode, så er de for dårlige, fortsetter Hoff.

Viking-spiller Steffen Ernemann var uenig med Hoff, og mener hans tidligere klubber stilte med et sterkt lag med etablerte Eliteserie-spillere mot Kristiansund, til tross for alle endringene.

– Når du ikke har en sjanse mot Kristiansund på egen hjemmebane på én omgang, så må Geir Bakke sette seg ned og tenke over det han gjort, sier Hoff.​

TV 2s fotballekspert mener Geir Bakke gjorde det eneste rette.

– Det vil være for historiebøkene om de kvalifiserer seg for Europaligaen. Ingen vil spørre om kampen mot Kristiansund fire dager tidligere. Denne uken er det én ting som gjelder, og det er å komme inn i gruppespillet i Europaligaen. Det vil være historisk og helt galimatias hver uke helt til de blir slått ut. Det er et B-lag, men ikke B-spillere, sier Jesper Mathisen, og mener sarpingene har bred nok stall til å gjøre endringer, slik også Molde og Rosenborg gjorde denne runden.

På banen var det imidlertid merkbart at vertene ikke stilte toppet. Kristiansund tok etter hvert over banespillet, og sju minutter før pause ga det uttelling.

Ledermålet kom etter en corner, som Mohammed Usman sleivet videre rett til Kastrati. Den tidligere Sandefjord-spissen gjorde ingen feil og skjøt ballen forbi Aslak Falch i Sarpsborg-buret. I pur glede løp 26-åringen mot benken og ga sin nye trener Christian Michelsen en klem.

Scoret mot gamleklubben

Kastrati debuterte for Kristiansund i 0-2-tapet for RBK forrige helg. En hodesmell på trening i midtuken gjorde ham usikker til søndagens kamp, men nysigneringen ble klar og spilte en solid kamp.

Fire minutter ut i annen omgang sto det 0-2 på lystavla. Vertene ble hardt straffet etter å ha blitt brutt høyt i banen. Til slutt ble Kalludra spilt gjennom et ubalansert Sarpsborg-forsvar. Mot gamleklubben dunket han ballen i nettaket.

Sarpsborg hevet seg i jakten på en 1-2-redusering, men Kristiansund spilte solid defensivt. Tolv minutter før slutt lyktes det endelig vertene å skape spenning. Det skjedde da Schwartz fikk nettsus med en markkryper.

Stolpetreff

På stillingen 0-0 hadde KBK en ball i stolpen. Fra ti meter fikk Bendik Bye lov til å avslutte helt upresset. På streken ryddet Bjørn Inge Utvik unna.

Med tapet står Sarpsborg fortsatt med sine 32 poeng. KBK er fem poeng bak.

Torsdag kan Sarpsborg oppnå et av klubbens aller største øyeblikk. Da spiller østfoldingene i Israel i håp om å sikre seg billett til det lukrative gruppespillet i europaligaen.

Tre dager senere reiser Sarpsborg nordover for å møte Bodø/Glimt på Aspmyra. Kristiansund tar på sin side imot nedrykkstruede Start.

