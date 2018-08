Se Mina Finstad Bergs vurdering av «nye Chelsea» i vinduet øverst!

I Napoli var Jorginho den sentrale i Sarris 4-3-3-system. I Chelsea brukes han i nøyaktig samme rolle.

Det betyr at Kanté, som har imponert voldsomt som midtbaneanker de siste sesongene for Chelsea, har måttet avfinne seg med en ny rolle.

Den ferske verdensmesteren har spilt som høyre indreløper de tre første ligakampene.

– Han er en fantastisk god fotballspiller, men han passer ikke egentlig inn i Sarris system, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg i Premier League-studio.

– Det er et problem for Sarri. For han kan ikke la være å bruke Kanté. Men slik han bruker Kanté nå, får han ikke det beste ut av ham. Det mener jeg er en grov synd når du har en så god spiller i laget ditt, fulgte hun opp.

– Tar vekk de beste egenskapene hans

Også før seieren på St. James' Park var Kantés nye rolle samtaleemne i TV 2s studio.

– Du tar vekk det som er hans beste egenskaper. De defensive greiene – det å ligge og jage motstanderen. Han er mye bedre til det enn det han gjør med ball. Som indreløper stilles det ganske store krav. Det er fortsatt et spørsmålstegn rundt den greien der, konstaterer Erik Thorstvedt.

– Han kommer aldri til å ta Jorginho sin plass. Sarri kommer ikke til å endre på det. Så spørs det hvor bra Kanté kan være i den rollen han har fått, følger den tidligere Tottenham-keeperen opp.

Den franske midtbanemotoren fikk uttelling tidlig i sin nye rolle. Han scoret i åpningsrunden mot Huddersfield, og har med det scoret like mye denne sesongen som i hver av de tre foregående i ligaen.

– Det kan godt være det kommer mange etter hvert, men skal jeg være helt ærlig, har jeg ikke helt troen, sier Thorstvedt.

Jorginho hylles

Samtidig har Jorginho fått en pangstart på Stamford Bridge. Brasiliansk-italieneren har spilt samtlige minutter hittil, og begeistret med sine pasningsferdigheter.

Mot Newcastle styrte han spillet på sentral midtbane. Til pause hadde han funnet en medspiller 86 ganger, noe som var 19 flere vellykkede pasninger enn motstanderlaget totalt.

– Det er Jorginho som setter rytmen. Det er han som er dirigenten og som pisker lagkameratene i press. Han er hjernen og hjertet i laget, roser Brede Hangeland.

Spesielt 26-åringens lederegenskaper trekkes frem av TV 2s ekspertpanel.

– Det er fascinerende å se hvor viktig han er blitt så kjapt, og hvor mye lederansvar han tar. Du har sett i dag hvordan han styrer og dirigerer, sier Finstad Berg i pausen.

Hangeland har imidlertid en advarsel til pasningseleganten:

– Han skal trå litt varsomt. En mann som David Luiz nekter å akseptere alle disse beskjedene. Det er en balansegang, men Jorginho er sersjanten til Sarri som skal sette disse ideene ut i praksis. De bør høre på ham, mener Hangeland.