Håpet om å vinne Vueltaen er mer eller mindre borte for Richie Porte etter en grusom start på rittet.

Australieren kom til rittet med mageproblemer og havnet 51 sekunder bak vinner og lagkamerat Rohan Dennis på åpningstempoen.

Søndag tapte han enda mer tid til resten av sammenlagtfavorittene på den kuperte etappen til Caminito Del Rey.

BMC-kapteinen trillet i mål 13 minutter og 31 sekunder etter etappevinner Alejandro Valverde (38). Michal Kwiatkowski tapte spurten mot den spanske ringreven, men kan i det minste glede seg over å ta over sammenlagtledelsen.

Porte var regnet som en av de heteste kandidatene til å vinne Vueltaen, men nå fortsetter i stedet marerittssongen.

Porte måtte bryte Tour de France for andre året på rad grunnet en velt tidlig i den andre uken.

Sammenlagtkandidat Ilnur Zakarin møtte også på problemer søndag. Russeren veltet, skadet skulderen og kneet og kom i mål over minuttet bak Valverde. Katusha opplyser at Zakarin er sendt til sykehus for undersøkelser.

Vincenzo Nibali tapte over fire minutter på søndagens etappe.



I Bretagne Classic i Frankrike maktet ikke Alexander Kristoff å følge opp triumfen fra 2015. Seieren gikk til Olivier Naesen, som spurtslo bruddkameratene Michael Valgren og Tim Wellens.

Se Vueltaen på TV 2 Sportskanalen og Sumo.