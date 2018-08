Den bestialske historien om belgieren, som fikk tilnavnet «Udyret fra Charleroi», og kona hans Michèle Martin, skapte overskrifter i flere år etter at han ble pågrepet.

Dutrox og kona ble dømt for å ha bortført, torturert og seksuelt misbrukt seks jenter i alderen 8 til 19 år. To av jentene døde av sult eller skader fra mishandling i kjelleren i huset de to bodde i, mens to andre ble begravet levende i en skog.

Kun to av jentene overlevde oppholdet i den hemmelige kjelleren som ble betegnet som et skrekkammer.

Etterforskningen viste at noen av jentene ble utsatt for regelmessige overgrep i et halvt år.

​I 2012 ble kona Michèle Martin løslatt etter at hun i en kontroversiell rettsavgjørelse ble benådet mot at hun skulle flytte inn i et kloster. Da nyheten ble kjent, brøt det ut voldelige demonstrasjoner i Belgia.

Ektemannen Dutroux har nå sittet 22 år i fengsel, og i det som av advokaten blir betegnet som et ledd i forsøke å få også ham løslatt, varsles det nå at den pedofile mannen vil be om unnskyldning.

– Klar til å svare på spørsmål

Ifølge den belgiske avisen Sudpresse ønsker Dutrox og komme til forsoning med både de døde jentenes etterlatte og de to jentene som overlevde.

Advokaten Bruno Dayez vil på vegne av sin klient derfor sende brev til dem neste uke, der han unnskylder sine handlinger.

– Det er et brev om åpenhet. Dutroux, som tar det fulle ansvaret for drapene på de fire jentene, snakker direkte til foreldrene og sine ofre for å fortelle dem at han er klar til å svare på deres spørsmål, sier Dayez til den belgiske avisen Nieuwsblad.

Ønsker løslatelse

Dayez legger ikke skjul på at hans mål er å få den dømte pedofile mannen løslatt fra fengsel.

– Det er ikke menneskelig å fengsle noen i mer enn 25 år og bare la ham råtne bort, sier advokaten til Nieuwsblad, skriver TV 2 Danmark.

MINNESTED: Dette bildet er tatt i 2000, ved en minnesten for de to jentene Melissa Russo og Julie Lejeune, begge åtte år gamle, som ble kidnappet og senere drept av Dutroux i Belgia. Foto: AP/ Virginia Mayo

I 2013 forsøkte Dutroux å slippe fri fra fengsel, men en domstol avslo benådningssøknaden.

– Jeg er sikker på at han vil gjøre det igjen, sa moren til den pedofile mannen til magasinet Le Soir før rettsmøtet.

Avisen De Standdard, som også omtaler det kommende brevet, har snakket med en av de pårørende som ikke ønsker brevet velkommen.

– Vi forsøker mer eller mindre å leve et normalt liv, men Dayez finner stadig vekk på nye ting som minner oss om sorgen, sier Carine Russo.

Hun er mor til Melissa Russo, som som åtteåring sultet i hjel i Dutrox` kjeller i 1996. Melissa og Julie Lejeune, også åtte år gammel, ble bortført 24. juni 1995 i den lille belgiske byen Grace-Hollogne og ble senere funnet døde i hagen til Marc Dutroux, som ble arrestert i august 1996.

– Vi, ofrene, eller ofrenes slektninger, brukes av denne advokaten til å fremme saken hans, sier Russo.