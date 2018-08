– Jeg håper virkelig politiet tar anmeldelsen min alvorlig og etterforsker grundig. Truslene han har kommet med er virkelig farlige. Mange menneskers liv står i fare, sier Mariwan Halabjaiy til TV 2.

Halabjaiy er en anerkjent kurdisk forfatter, som flyktet til Norge i 2006 etter at han ga ut boka «Sex, Sharia, and Women in the History of Islam».

Han og familien har levd på hemmelig adresse i Norge siden mulla Krekar utstedte en fatwa mot ham i en video i 2008, der han sa at det var alle muslimers plikt å drepe forfatteren, uansett hvor de møtte ham.

– Hittil har både jeg om min familie vært beskyttet. Jeg har en hemmelig adresse. Politiet overvåker meg og jeg har alarm, sier Halabjaiy.

Krekar har tidligere sonet en dom på tre år og ti måneder for å ha framsatt alvorlige drapstrusler mot statsminister Erna Solberg, Halabjaiy og to andre kurdere.

Han ble løslatt 24. januar 2015, og lever som en fri mann i Oslo, selv om han ble utvist av hensyn til rikets sikkerhet av daværende kommunalminister Erna Solberg (H) allerede i 2003. Forsøkene på å få ham utvist har ikke lykkes fordi han risikerer dødsstraff ved retur til Irak.

Norske myndigheter har per i dag ingen pågående sak mot ham etter at italiensk påtalemyndighet frafalt sitt krav om utlevering av Krekar i forbindelse med en terrorsak i Italia.

Men mandag anmelder Halabjaiy mulla Krekar etter den timelange direktesendingen på Facebook fredag 24. august, som er lagt ut på Youtube.

En statsautorisert tolk har oversatt en del av videoen for TV 2, og innholdet er bekreftet av en annen statsautorisert tolk. Ifølge tolkene oppfordrer Krekar til voldsbruk mot de vantro.

– Du får det til. Har du våpen, kan du treffe en vantro tyrann, de som konstant angriper Islam. Klarer ikke du eller dere som parti det, skaper det motløshet.

Frykt

Halabjaiy sier han har fått flere trusler etter Krekars uttalelser fredag.

– Etter Krekars utsagn kom det meldinger på Facebook. Folk takket Krekar for hans utsagn og kom med drapstrusler mot meg.

Uttalelsene til Krekar har skap frykt i det kurdiske samfunnet, sier Halajaiy.

– Denne trusselen er direkte og reell, ikke rettet direkte mot meg, men mot hele samfunnet og individets frihet.

Norge må forhindre at mulla Krekar på denne måten får truet folket og individets frihet, krever Halabjaiy.

– Mange mennesker i Kurdistan har kontaktet meg. Jeg blir ansett som et aktivt medlem av det ateistiske felleskapet i Kurdistan. Jeg har ikke noe annet valg enn å stå opp for folks frihet. Jeg skal til politiet og anmelde ham, varsler forfatteren og menneskerettsforkjemperen.

Skytevåpen og slakterkniv

Krekar fastslår i det nye opptaket at muslimene er på defensiven i kampen mot irakiske styrker og kurdisk pershmerga.

– Møter du en mann med kniv, blir du redd, enda du er en fri borger, for du har ingenting å forsvare deg med. Men har du en stor slakterkniv, vil du gå med hevet hode og si: Hvem tør stå imot meg? Har du skytevåpen, er du enda modigere. Før han rekker å ta opp kniven, kan du skyte ham. Med AK-47 er du enda sterkere. Da kan du forsvare deg. Med raketter og militærbase er du enda modigere. Med tusen soldater er du enda sterkere. Islamistene har ikke tusen soldater, våpen, slakterkniv eller spiss blyant. Selvsagt blir de herset med. De blir diskriminert. De fratas sin verdighet og har ingen forsvar.

Slik var det ikke før, framholder Krekar før han oppfordrer muslimer om å ta til våpen mot de vantro.

– Kan de ikke hjelpe seg selv, kan ingen hjelpe dem (...). Du får det til. Har du våpen, kan du treffe en vantro tyrann, de som konstant angriper Islam. Klarer ikke du eller dere som parti det, skaper det motløshet.

Den kurdiske forfatteren mener norske myndigheter må hindre Krekar i å spre frykt.

– Han er en terrorist. De må kontrolleres. Norge må svare folket. Landet beskytter en terrorist, sier han.

Krekar har siden 2002 vært etterforsket for terrorvirksomhet, først i Norge og senere i Italia etter påstander om at han er knyttet til den islamistiske gruppen Ansar al Islam i Nord-Irak. Krekar har aldri vedstått at han leder, og han er frikjent for tidligere terroranklager.

– Ikke noe spesielt

Krekars advokat Brynjar Meling forteller til TV 2 at han ikke kan uttale seg om hva Krekar mener i videoen, men at han har forstått innholdet.

– Det er en borgerkrigslignende tilstander i dette landet, så dette er ikke noe spesielt i det hele tatt, sier Meling.

Han hevder at uttalelsene blir beskyttet av ytringsfriheten.

– Slik den er fremstilt er det ikke farlig, den er ikke straffbart og det er en ytring som er beskyttet av ytringsfriheten.

Meling forteller at Halabjaiy må gjerne anmelde dersom han har fått drapstrusler, men påpeker at forfatteren har søkt oppmerksomhet rundt Krekars person i mange år.

– Det er ikke noe nytt at han nok en gang er fremme med sånne anklager, sier han.

