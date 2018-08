Kåre (61) sperret opp øynene da han så hvem som dukket opp på perrongen: – Det var helt konge!

IKONISK: Trikkekonduktøren på det berømte bildet av kong Olav på trikken, Sigmund Myrvold, var innom Scanpix' lokaler i 2006 for å få en kopi av Jan Greves kjente fotografi - 33 år etter at det ble tatt, under oljekrisen i 1973. Foto: Larsen, Håkon Mosvold/ NTB scanpix

– Det er et ikonisk bilde. De kongelige har jo mange biler og sjåfører til disposisjon, som gjerne frakter dem dit de vil. Så foretrekker han å ta toget som folk flest? Det er jeg skikkelig imponert over.

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland skjønner godt at Kåre ble overrasket.

– Jeg forstår godt at mannen som støtte på selveste kongen på perrongen på Nationaltheatret stasjon sperret opp øynene – for dette er jo ikke hverdagskost. Og det er godt at vi bor i et land hvor dette fortsatt er mulig. De fleste av oss har jo også på netthinnen det berømte bildet av kong Olav på vei til skitur med Holmenkollbanen under bensinstreiken i sin tid, forteller Totland til TV 2.

Skjer oftere enn vi tror

Ifølge Totland er det ikke ofte vi ser slike bilder av utenlandske kongelige, men han vet at særlig yngre kongelige liker å ferdes ute blant folk.

SIKKERHET FØRST: TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland forteller at sikkerheten til kongefamilien står høyt når kongefamilien er ute på private ærender. Foto: Sørbø, Krister/ NTB scanpix

Han mimrer tilbake til da avdøde prinsesse Diana ble stadig vekk fotografert på shopping i London. Også det samme skjer med Kate og Meghan i dag, opplyser Totland. Men ikke uten tilsyn.

– De har selvsagt alltid med seg egne livvakter – og det hadde også Kong Harald. Det er jo de som ivaretar hans sikkerhet – og vurderer situasjonen rundt ham til enhver tid.

Totland har ingen formeninger om hvor Hans Majestet skulle denne dagen, men forteller at han selv har opplevd å møte kongefamilien ute i private settinger flere ganger.

– Selv må jeg innrømme at jeg alltid blir litt glad og varm om hjertet når jeg ser slike bilder av våre kongelige - eller støter på dem selv ute blant folk. For det har faktisk skjedd noen ganger i årenes løp, forteller han.

– Jeg tror faktisk at våre kongelige ferdes ute blant folk på denne måten langt oftere enn vi kanskje tror, og at de setter stor pris på at de fortsatt lar seg gjøre, avslutter Totland.