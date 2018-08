Det var ikke kjørt mange meter da tyske Nico Hülkenberg i sin Renault kjørte inn i Alonsos McLaren, som i sin tur ble sendt gjennom lufta rett over førerhuset i Charles Leclercs Sauber-bil.

Det så svært dramatisk ut, men alle tre førere skal ha sluppet fra det uten betydelige skader. Deres biler fikk derimot så hard medfart i sammenstøtet at alle tre måtte bryte.

Også andre biler ble berørt av kollisjonen. Blant annet kjørte Daniel Ricciardi i Red Bull inn i Kimi Räikkönens Ferrari. Tross betydelige skader på bilen kunne Ricciardi være med da løpet ble startet om igjen.

Hülkenberg måtte starte bakerst i feltet som straff for å ha overskredet grensen for bytte av motordeler, og det var i forsøket på å kjøre seg opp umiddelbart at han tok både Alonso (14. startposisjon) og Leclerc (12.) ut av løpet.

VM-leder Lewis Hamilton i Mercedes startet i pole position, foran sin nærmeste rival Sebastian Vettel i Ferrari. Vettel rakk å passere Hamilton før løpet ble flagget av.



​