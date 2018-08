I går ble det bekreftet at Karius forlater Liverpool til fordel for Besiktas på et to år langt lån. Den tyrkiske klubben må gjøre avtalen permanent dersom tyskeren spiller et bestemt antall kamper.

Ifølge den britiske avisen The Times var Besiktas også interesserte i Mignolet, men Liverpool skal ikke ha vært villige til å slippe belgieren på lån.

Det var kun aktuelt for Merseyside-klubben å gi slipp på Mignolet permanent, hevder avisen.

At Karius fikk tillatelse til å dra på lån og ikke Mignolet, får Liverpool-reserven til å klø seg i hodet.

– Jeg synes det er bisart at Karius blir lånt ut. Jeg kunne også blitt lånt ut, men av en eller annen grunn var ikke det mulig, sier Mignolet til The Times.

– En keeper som ble foretrukket fremfor meg forrige sesong får dra på lån. Merkelig, mener 30-åringen.

Belgieren har stort sett vært de røde fra Merseysides førstevalg i mål siden overgangen fra Sunderland i 2013, og har spilt 202 kamper med Liverpool-logoen på brystet.

Han har imidlertid aldri klart å vinne supporternes gunst, og mistet plassen til Karius i vinter. Med Alisson inn dørene på Anfield, er det blitt tilnærmet umulig for Mignolet å spille seg inn i Jürgen Klopps planer igjen.

30-åringen er krystallklar på hva han vil: Å spille.

– Om jeg er andre- eller tredjevalg har lite å si. Spilletid er det viktigste. Ingen har sagt noe til meg etter Loris dro, så jeg vet ikke hvilken fremtid har jeg i Liverpool. Vi får se hva som skjer denne uken, siteres Mignolet, som sikter til at det europeiske overgangsvinduet fortsatt er åpent.

At Mignolet ønsker seg bort, er neppe overraskende nyheter for Klopp. Tyskeren erkjente etter Alisson-avtalen at det kom til å bli vanskelig å holde både Karius og Mignolet fornøyde.

– De er begge strålende keepere, men slik er fotballen. Kan Loris eller Simon være 100 prosent fornøyde med denne situasjonen? Jeg tror ikke det, sa Klopp til Sky Sports i slutten av juli.