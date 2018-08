De siste sesongene har vært et eneste langt skademareritt for Pål André Helland. Og da han innså at han nok en gang måtte forlate banen halvveis ut i førsteomgangen mot Strømsgodset presset tårene seg på.

28-åringen fikk trøst fra flere lagkamerater og Rosenborgs støtteapparat før han gikk i garderoben med hodet dypt begravet i sin egen drakt.

– Slike ting blir man bare lei seg av å se. Det er en fyr som elsker å spille fotball, som har jobbet knallhardt og hatt en fin karriere i norsk fotball. Det at han nå skal slite som han gjør, det finnes ikke noe verre for en fotballspiller, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra-studio.

Ifølge rapportene fra Lerkendal skal det ikke dreie seg om gamle skadeproblemer for Helland, som tidligere blant annet har slitt med både lysken og akillesen.

