Under et PBC-stevne i Minneapolis skulle Harper bokse mot Efe Ajagba.

Slik gikk det imidlertid ikke.

I øyeblikket bjellen ringte, bøyde Harper seg under gjerdet og spaserte ut av arenaen forbi forbausede tilskuere.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sa FOX Sports-kommentatoren.

Ifølge PBC-programleder Jordan Hardy handlet det hele om penger.

– Jeg snakket med Harper, og han sa at han gikk ut av ringen fordi han ikke får nok betalt. Han ønsker respekt, skriver Hardy på

Den britiske avisen Independent skriver at ingen visste om tungvekterens plan om å forlate ringen. Harpers trener, den tidligere lettvektsmesteren Nate Campbell, langet ut mot eleven på Facebook etter protesten.

– Dette er galskap. Jeg ble så flau! Denne mannen er respektløs overfor konen sin, fansen og meg, tordnet Campbell på Facebook.

I ettertid ser det ut til å ha oppstått en voldsom konflikt mellom Campbell og Harper. I et lengre innlegg skjeller treneren ham ut, serverer et lite stikk mot Harpers ikke akkurat atletiske kropp og hevder at eleven har kostet ham tusenvis av kroner.