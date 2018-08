Hendelsen fant sted t-banestasjonen Bredäng i Stockholm 26. juli. Klokken ett om natten hadde to unge kvinner vært på pub og festet.

Da puben stengte, ble kvinnene uenige om hvor de skulle dra videre. Det eskalerte til en heftig krangel, skriver Aftonbladet.

En av kvinnene, en 21-åring, skal plutselig ha mistet kontrollen. Årsaken var at hun trodde at venninnen skulle dra avgårde med en mann, men venninnen sier at dette ikke stemme.

– Og det sa jeg til henne. Da ble hun helt vill, og hun begynte å gråte, skrike og å klore meg, sier offeret til den svenske avisen.

Skrek etter hjelp

Krangelen startet utenfor puben og fortsatte nede på stasjonen mens de ventet på t-banen. Da offeret snudde seg, grep 21-åringen tak i håret hennes med begge hendene og slepte henne ned fra plattformen.

Overvåkningabildene fra stedet viser at 21-åringen hopper ned i sporet og drar venninnen over kanten, som falt etter.

– Jeg trodde jeg skulle dø, sier hun til Aftonbladet.

Mens offeret lå i sporet og ropte fortvilet etter hjelp, fortsatte den 21 år gamle kvinnen å røske og rive i håret hennes. Offeret forteller at hun gråt og at hun bare ventet på at toget skulle komme. Gjerningskvinnen fremsto som helt «vill» forteller hun.

– Jeg så at ansiktet hennes var fullt av hat. Jeg vet ikke hvorfor hun gjorde dette, sier offeret, som kom fra episoden uten varige mén.

Redningen kom til slutt

Etter hvert kom flere forbipasserende til. De fikk kontroll på 21-åringen. Offeret løpte deretter fra stedet.

To handlekraftige personer kommer til og får kontroll på 21-åringen. (Foto: Politiet / Aftonbladet)

Ifølge Aftonbladet er gjerningskvinnen nå tiltalt for grov mishandling. Dommen mot henne er ventet å komme i neste uke.

Aktor beskriver volden som «grov og livsfarlig», både fordi skinnene er strømførende og fordi hun kunne blitt påkjørt. Til alt hell var det noen minutter før neste t-bane kom.

21-åringen har i avhør sagt at hun angrer på det hun gjorde. Hun skal ha sagt at hun ikke «vet hva som gikk av henne». Hun fremholder at hun ikke ønsket å skade venninnen sin.