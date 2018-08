President Donald Trumps helvetesuke kunne knapt avsluttes på en mer kritisk måte enn at senator John McCain gikk bort. For som kandidat for å bli USAs president sommeren 2015, gikk Donald Trump til angrep på McCain, som mange republikanske velgere aldri kommer til å tilgi ham for. Jeg kommer tilbake til det.

I over 30 år har John McCain preget amerikansk politikk, først som kongressmann i Representantenes hus, så som senator for delstaten Arizona.

Den konservative republikaneren var stor tilhenger av president George W. Bush sin avgjørelse om å gå til angrep på Afghanistan i kjølvannet av Al Qaidas angrep på USA i 2001.

McCain støttes også angrepet på Irak i 2003, og var blant en av de sterkeste pådriverne for krigen mot Libya i 2009. Han uttrykte stor skuffelse over at tidligere president Barack Obama ikke gikk hardere til verks mot det syriske regimet før landet veltet ut i borgerkrig.

Krigshelten

John McCain mente at USA hadde rett og plikt til å bruke sin militære makt internasjonalt. Som amerikansk pilot under Vietnamkrigen, ble han skutt ned og tatt til fange av nordvietnamesiske styrker i oktober 1967. Etter fem og et halvt år som krigsfange ble han løslatt i mars 1973. Han skulle etter hvert oppnå status som USAs mest berømte krigsfange.

Og det var i den sammenheng at den nyerklærte presidentkandidaten Donald Trump gjorde en stor tabbe under et intervju i juli 2015. «Han er ikke en krigshelt,» sa Trump om sin partifelle John McCain:

«Vel, han er en krigshelt, men det er bare fordi han ble tatt til fange. Jeg liker de som ikke ble fanget.»

Angrepet på den amerikanske helten kunne ha kostet Trump seieren høsten 2016. Det hører med til historien at Donald Trump selv slapp å tjenestegjøre i Vietnam på grunn av en skavank i den ene foten.

Presidentkandidaten

To ganger forsøkte John McCain å bli USAs president. Første gang da han tapte primærvalget mot George W. Bush i 2000. Andre gang da han vant primærvalget, men tapte mot demokratenes representant Barack Obama i 2008.

I ettertid har mange pekt på at McCains valg av visepresidentkandidat som en av de største tabbene han gjorde. Sarah Palin vil bli husket som kandidaten som ikke klarte å nevne navnet på en eneste avis hun pleide å lese.

Natt til søndag hyllet de to tidligere presidentene, republikaneren George W. Bush og demokraten Barack Obama, sin politiske kollega og rival. John McCain hadde fiender, men også mange venner på begge sider.

Tommel ned

Trumps feide med John McCain fortsatte langt inn i Trumps presidentskap, og lenge etter at John McCain ble diagnostisert med dødelig hjernesvulst.

Et av de mest dramatiske øyeblikkene McCain vil bli husket for, var da senatoren under en avstemming en sommernatt i 2017, gikk ut på gulvet i Senatet og vendte tommelen ned. Med det stemte han ned Trump og republikanernes forsøk på å fjerne Obamas helsereform.



Donald Trump raste. McCain ble kalt forræder, men han hadde vist at hans egen samvittighet var viktigere enn hensynet til partiet.

Klokkene ringer for deg

Natt til søndag vaier det amerikanske flagget på halv stang her i USAs hovedstad. Amerika sørger over en fallen helt og folk er preget.

Jeg merker meg at Ernest Hemingways mektige roman «Klokkene ringer for deg,» omtales som McCains favorittbok. I siste avsnitt ligger bokens hovedkarakter Robert Jordan hardt skadet på bakken:

«He was completely integrated now and he took a good long look at everything. Then he looked up at the sky. There were big white clouds in it (...) He could feel his heart beating against the pine needle floor of the forest.»