Real Valladolid - Barcelona 0-1

Ousmane Dembélé scoret kampens eneste mål da nyopprykkede Real Valladolid ble slått 1-0 på bortebane.

Etter et langt Barcelona-angrep drøyt ti minutter etter pause lørdag kveld ble et innlegg slått mot Sergi Roberto på bakre stolpe. Han headet ned og tilbake til Dembélé, som ordnet katalansk ledelse.

På en grusom gressmate i Valladolid trodde vertene at de hadde utlignet til 1-1 på overtid da Keko Gontán headet ballen i mål på innlegget fra Fernando Calero, men etter bruk av VAR ble målet annullert ettersom Keko så vidt var offsideplassert.

Seieren gjør at Barcelona står med full pott etter to La Liga-runder, i tillegg til at laget vant den spanske supercupen mot Sevilla tidligere denne måneden.

Barcelona møter nyopprykkede Huesca på Camp Nou neste søndag.

Atlético Madrid var i aksjon tidligere på lørdagskvelden, men imponerte ingen i 1-0-seieren hjemme mot nyopprykkede Rayo Vallecano. Antoine Griezmann fikset hovedstadslagets første trepoenger.

Avgjørelsen falt etter en corner i det 63. minutt. En våken Griezmann styrte inn vinnermålet på bakre stolpe.

Forrige helg serieåpnet Atlético med 1-1 borte mot Valencia. Rayo Vallecano venter fortsatt på sine første poeng i La Liga-comebacket.