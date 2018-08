Se vågale Alisson i videovinduet øverst!

Alisson Becker kunne ikke drømt om en bedre start på Liverpool-karrieren med null baklengs etter tre serierunder, i tillegg til at laget hans har vunnet alle sine kamper og for øyeblikket topper Premier League.

Brasils førstekeeper har også markert seg som en god ballfordeler og sweeper, men mot Brighton var det nok mange som satt hjertet i halsen da han iskald lobbet ballen over Brighton-ving Anthony Knockaert, som presset Alisson Becker knallhardt.

– Jeg liker ikke den lille chippen da han kom ut, men jeg har aldri hatt en brasiliansk keeper før, så du får det kanskje med på kjøpet. Han er en enorm signering for oss, og det visste vi allerede. Han har stor selvtillit nå. Noen var bekymret for dødballer fordi han er brasiliansk og kommer fra italiensk fotball, men han er sterk og kommer ut i feltet, sier Jürgen Klopp til BT Sport.

På pressekonferansen etter 1-0-seieren over Brighton lørdag kveld sammenlignet Liverpool-manageren Alisson med hans tidligere Dortmund-elev og nåværende Bayern München-midtstopper Mats Hummels, som også kan gjøre ting med ballen som man gjerne ikke forventer av spillere som primært skal rydde unna.

– Jeg liker redninger bedre enn chipper, fortalte Klopp.​

Den tidligere Tottenham-målvakten er sikker på at Liverpool har løst keeperproblemet som har vært i klubben siden Pepe Reinas beste dager.

– Den utviklingen det har vært på keeperfronten er helt ellevill. Du er en utespiller nå. Før ble det påstått at de som står i mål ikke kan spille fotball, men sånn er det ikke lenger, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Alisson må betale litt for det som har skjedd der tidligere, for så fort han gjør en tabbe, blir det «here we go again», men han har spilt bra, holdt nullen og vært rolig og fin. Han må justere seg litt på enkelte ting, han kan ikke ta de store sjansene, men det sprer trygghet når han er så rolig, sier Thorstvedt.



Alisson Becker er Liverpools ubestridte førstevalg mellom stengene. Loris Karius ble lørdag sendt på et to år langt utlån til tyrkiske Besiktas. Simon Mignolet kommer dermed til å bli Alissons reserve denne sesongen.



– Han spiller på små marginer. Du hører allerede at publikum elsker denne mannen. Han har ikke sluppet inn mål ennå, men det er klart han også gjør det før eller siden. Han har i hvert fall startet sykt bra. Det greiene med Liverpool og keeper har vært stigma, men nå ser det ut som man kan begrave det, sier Erik Thorstvedt.​