Justisministeren, Ba Tambadou, avviser at han har vært involvert i benådningen, til tross for at det var Justisdepartementet som sendte ut pressemeldingen om at nordmannen og seks andre personer var benådet.

Han varsler at han nå skal undersøke saken nærmere.

Tambadou så seg lørdag kveld derfor nødt til å publisere en lengre uttalelse på twitterkontoen til Justisdepartementet i Gambia.

– Jeg har med forferdelse blitt klar over at det sirkulerer påstander i sosiale medier at jeg anbefalte presidenten å utøve sin benådningsrett overfor en norsk statsborger som er dømt for overgrep mot barn i Gambia, skrvier Tambadou i meldingen.

BENÅDET: Dette dokumentet, en pressemelding fra justisdepartementet i Gambia, bekrefter at nordmannen (53) er benådet av Gambias president. Foto: Gambias justisdepartement

– Vil ikke bli løslatt

Mandag denne uken bekreftet pressesjefen til president Adama Barrow til TV 2 at en telemarking som i 2010 ble fengslet og senere dømt for å ha misbrukt flere barn seksuelt var benådet av Gambias president.

Allerede da ble det stilt en rekke kritiske spørsmål i sosiale medier om hvorfor nordmannen er benådet og om han blir løslatt. Trykket fra gambiere i sosiale medier gjorde at justistdepartementet gikk ut med følgende melding 21. august:

– Vår oppmerksomhet har blitt ledet til bekymringer uttrykt av befolkningen om løslatelse av nordmannen NN (mannens navn, journ.anm.) I fortsettelsen vil han ikke bli løslatt, men overlevert til norske myndigheter for å bli stilt for reten i Norge.

Fremdeles i fengsel

Torsdag mottok TV 2 svar på flere spørsmål stilt til den offisielle presse-eposttjenesten til justisministeren som handlet om status i saken.

I svaret ble det bekreftet at nordmannen fremdeles er i fengsel. Ingen dato er satt for når han skal sendes ut av Gambia, får TV 2 opplyst.

TV 2 vet at nordmannen, som er siktet for overgrep mot et barn i Norge, ble begjært utlevert til Norge fra Gambia allerede i mai i fjor.

Han er ifølge norsk politi etterlyst internasjonalt, selv om det ikke ligger publisert etterlysning på Interpols nettsider.

Oslo politidistrikt opplyste til TV 2 onsdag at de avventer tilbakemelding fra det norske Interpol-kontoret.

TV 2 har ingen informasjon som tyder på at nordmannen er løslatt fra fengselet i Banjul.

Justisministeren: Saken ble ikke lagt frem for meg

Hva som egentlig har skjedd i Gambia i prosessen frem til kunngjøringen om av at nordmannnen er benådet, fremstår som noe uklart.

– Jeg vil gjøre det klart at jeg ikke var kjent med denne saken og ei heller ga en slik anbefaling til presidenten. Denne saken ble ikke lagt fram for meg for vurdering og jeg har konsekvent inntatt en beinhard posisjon overfor draps- og overgrepsdømte, skriver Tambadou.

Gambias justisminister opplyser at han er på pilegrimsreise i Saudi-Arabia og at han ved sin hjemkost til Gambia vil forsøke å «komme til bunns i saken».

– Jeg gjentar derfor at jeg ikke var involvert i noen beslutning om å anbefale benådning av den nevnte nordmannen, skriver Tambadou.

Dømt til straffearbeid

Nordmannnen, som nå er 53 år gammel, ble pågrepet i sin egen bolig i den gambiske byen Brufut i desember 2010 etter at norsk politi hadde oversendt informasjon om mannen og en bekymringsmelding til gambisk politi via Interpol.

Banjul, Gambia 20101231. På dette soverommet ble den 45 år gamle mannen fra Telemark pågrepet av gambisk politi. Soverommet er en del av en tomannsbolig som ligger i Brufut, en drøy times kjøretur utenfor Banjul i Gambia. Foto: Tore Meek / Scanpix Foto: Meek, Tore

Da politiet slo til mot boligen hans, ble han funnet sammen med seks mindreårige barn. Nordmannen ble tiltalt for å ha utført overgrep og filmet og tatt bilder av overgrepene.

I desember 2012 ble telemarkingen, som tidligere er dømt for flere overgrep i Norge, dømt til tre års fengsel med straffearbeid for overgrep mot seks gambiske gutter i alderen tre til ti år.

Mannen har trolig måttet sone flere år ekstra fordi han ikke har betalt erstatningen han ble idømt å betale barna han misbrukte.

– Om han ikke betaler, blir fengselsstraffen forlenget med flere år, sa mannens gambiske advokat Sheriff Marie Tambadou til Aftenposten i 2012.

TV 2 har lørdag kveld ikke lyktes å komme i kontakt med Gambiske myndigheter for kommentar til denne artikkelen.

