Maurizio Sarri har fått en forrykende start som Chelsea-manager med seks poeng etter to runder i Premier League, men noe bør uroe etter 3-2-seieren over Arsenal forrige helg, mener Brede Hangeland.

– Mot Newcastle er det en ting trener Sarri må fikse: I forsvar av egen boks har de vært direkte svake. De har gått fra å være ligaens beste i egen boks under Antonio Conte til å være fryktelig svake mot Arsenal, sier TV 2s fotballekspert.

Hangeland peker på at under Conte de to foregående sesongene hadde Chelsea-spillerne tydelige roller på hvordan de skal forsvare egen 16-meter.

– Når vi ser hvordan Sarris Chelsea forsvarte seg mot Arsenal, så er det enormt mye å jobbe med og ta tak i før Newcastle. Mannen har kommet inn med sine nye ideer, og de har fungert bra, bortsett fra akkurat dette, sier han.

Chelsea ledet 2-0 mot Arsenal, men London-rivalene slo tilbake og fikk 2-2, før Marcos Alonso satte inn seiersmålet om lag ti minutter før full tid.

– De kunne sluppet inn fem-seks mål på det samme. Chelsea-spillerne er ikke drillet nok i forsvar av egen boks, og det er helt avgjørende for å blande seg inn i toppen av Premier League. Chelsea var griseheldige som slapp unna med dette, fortsetter TV 2s fotballekspert i sin analyse på Chelsea.

– De kan ikke opptre slik som dette. Dette må Sarri fikse snarest om det skal bli tre enkle poeng, legger Hangeland til.

Newcastle står for øvrig med ett poeng på sine to første serierunder.