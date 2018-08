– Han er en veldig god spiller, en briljant spiller. Han har mange kvaliteter og jeg tror dette kommer til å bli et fruktbart samarbeid for alle parter, sier Vitesses russiske manager til TV 2.

Manager Leonid Slutskij har akkurat blåst av den 45 minutter lange og rolige økten på klubbens ærverdige treningsanlegg i Arnhem.



Etterpå flokket supporterne seg rundt Ødegaard, som stilte velvillig opp på bilder med alle som ville ha.

– Vi trenger en spiller som ham. Han kommer til å bli en publikumsfavoritt, sier den ene Vitesse-supporteren, og får raskt støtte av flere.

– Han er en stjerne! Og for de andre spillerne er han også lagets stjerne.

Kan debutere mot landslagskompiser

Det er dagen før det potensielt helnorske oppgjøret i Æresdivisjonen: AZ Alkmaar - med Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø og Bjørn Maars Johnsen i troppen - mot Vitesse og Martin Ødegaard.

Riktignok er det allerede avklart at Drammens-gutten starter på benken for sin nye arbeidsgiver fem dager etter at han ankom klubben.

– Men får han spilletid i morgen?

– Det er absolutt mulig at han debuterer i morgen. Han har litt lite kamptrening, men har blitt testet av oss og bevist at han er i god form.



– Nå som vi er her for å se på, så kan du vel gi ham fem minutter?

– Ja! svarer Lutskji like lattermildt som kontant.

Vant drakampen

Etter utlånet til Heerenveen i fjor og begrenset med spilletid i årets sesongoppkjøring med Real Madrid, ble det etter hvert tydelig at hovedstadsklubbens plan for Martin Ødegaard var å sende ham på et nytt utlånsopphold.



Men at nordmannen skulle fortsette i Æresdivisjonen - og denne gang i Vitesse - var på ingen måte noen selvfølge. Derfor er Slutskij svært fornøyd etter å ha vunnet drakampen om Real Madrid-spillerens ettertraktede underskrift.

– Selvfølgelig er jeg en glad mann. Vi måtte kjempe med nebb og klør for å få ham hit, ettersom han hadde en rekke andre tilbud. Derfor er jeg veldig glad for at han valgte vårt tilbud. Jeg tror dette blir veldig bra for alle parter.

– Vi skal prøve å hjelpe Martin til å utvikle seg slik han ønsker, og han skal hjelpe vår klubb til å nå våre mål.