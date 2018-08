Tre personer ble hentet opp av vannet etter at en kano veltet 600 meter fra land ut fra Brekka i Buvika i Trøndelag lørdag kveld.

– Klokken 18.58 fikk vi meldingen. Det var en av de som var i båten som ringte fra telefonen sin, opplyser operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bjørn Handegard, til TV 2.

Både Sea King, luftambulanse og hurtigbåt ble satt inn i redningsaksjonen, forteller Handegard. Derimot det var en sivil som hentet de tre personene opp av vannet etter drøyt 20 minutter.

– Det var en ansatt ved akuttmedisinsk nødtelefon i Trøndelag som hentet de med sin private båt, forteller han.

Hyller innsatsen

De tre personene skal være nedkjølt, men ikke skadet. Personene ble undersøkt av helsepersonell på stedet.

Politiet hyller nå redningsmannen for innsatsen.

– Det han gjorde var fantastisk. Vi hadde både Sea King, luftambulanse og hurtigbåt, men de kunne bare snu, sier Handegard.

Men det var ikke bare en person som ville hjelpe til i redningsaksjonen. Handegard forteller til TV 2 at publikum hadde forsøkt å starte en båt som ikke var deres for å bistå i redningsarbeidet. Dessverre røk startsnora. Politiet ber nå eier av båten om å kontakte politiet for mer info.

Var på vorspiel

Flere vitner fikk med seg hendelsen. Alfred Vikhals (47) var på et vorspiel i Buvikfjæra i Buvika da ulykken skjedde.

BLE VITNE TIL DRAMAET: Alfred Buvik filmet redningsaksjonen.

– Vi så fire-fem personer som gikk ut i kano et stykke bortenfor huset her. De dro utover mot fjorden, men etter hvert kantret dem. De ble hengende utenpå kanoen. Den sank ikke, men var full av vann, forteller han til TV 2.

Vikhals forteller at nødeetatene kom raskt til stedet.

– Det kom også en sivil båt som dro dem opp. Et ambulansehelikopter og et Sea King landet på stranden, men de dro ganske snart inn til byen igjen, forteller han.

Ifølge Vikhals ble flere vitner til hendelsen.

Handegard opplyser til TV 2 at kanoen nå ble tauet til den lokale båthavnen.