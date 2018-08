Cristiano Ronaldo spilte hele kampen som midtspiss i 2-0-seieren, men klarte ikke komme på scoringslista for andre kamp på rad.

I stedet var portugiseren nest sist på ballen til ringreven Mario Mandzukic før kroaten fastsatte sluttresultatet til 2-0 i det 75. minutt.

Ronaldo fikk ikke stokket beina på et innlegg, og ballen gikk i hælen og ut til Mandzukic, som ikke gjorde noen feil.

Miralem Pjanic åpnet scoringene i det 30. minutt.

Seieren betyr at Juventus står med full pott etter to serierunder. I serieåpningen vant Juventus 3-2 over Chievo. Heller ikke da kom Ronaldo på scoringslista.

Lørdagens kamp var 33-åringens første på hjemmebane i Torino etter milliard-overgangen fra Real Madrid.

Juventus står med sju strake seriegull, men har ikke vunnet mesterligaen siden 1996.

Cristiano Ronaldo har vært med å vinne mesterligaen fem ganger. Hans 120 mål er rekord for turneringen.

Lazio, som ble nummer fem i Serie A forrige sesong, må vente på sine første poeng denne sesongen. Simone Inzaghis menn tapte 1-2 i serieåpningen mot Napoli.

Napoli møter Milan til sin andre kamp denne sesongen senere lørdag.

(©NTB)