En ny undersøkelse, gjennomført av Sentio Research for Klassekampen, viser at 3 av 4 skoleelever er positive til et nasjonalt forbud mot mobiltelefon i timene.

På Bleiker videregående skole i Asker, har skolen innført låsbare poser som alle mobiltelefoner må låses inn i mens undervisningen pågår.

Blandede reaksjoner

Ikke alle er fornøyde med ordningen.

– En medelev friket helt ut og sa «hva skal jeg gjøre hvis moren min ringer?», forteller elevrådsleder Peter, en av elevene TV 2 møter på skolen.

Det er et amerikansk firma som produserer posene, som fungerer slik at når posen først er låst kan den ikke åpnes før den «bippes» mot en digital enhet etter at timen er over.

– Selv om vi har regler for det – vi vil at mobilen skal være på lydløs og legges bort – ser vi at det er utfordrende for noen, sier rektor Per Erik Skjelbred.

– Kommunene bør bestemme

Flere av elevene gir uttrykk for at det blir roligere i timen, og erkjenner at det kanskje ikke er så dumt å ikke ha mobilen tilgjengelig mens undervisningen pågår.

– Det blir ikke så mange distraksjoner, da, sier Veronika.

LÅSES INN: Elevene må selv legge mobilen i posen som ikke kan åpnes før den berører en teknisk innretning ved utgangen. Foto: TV 2

Allerede i 2013 innførte Kristiansand kommune et felles regelverk for alle de 38 grunnskolene, der mobiltelefon ble forbudt, men å innføre et nasjonalt forbud mot mobiltelefon krever bredere politisk enighet.

Mathilde Tybring Gjedde (H), som er stortingsrepresentant og medlem av Stortingets utdanningskomité, ønsker ikke en slik ordning.

– Jeg mener at kommunene som skoleeier bør ha egne ordensreglementer, og så mener jeg at alle lærerværelser bør ta diskusjonen om mobilforbud, fordi jeg tror mobilen distraherer i timene, sier Tybring Gjedde til TV 2.

