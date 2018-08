Fredag kveld ble veiledende pris på landsbasis hos en av Norges største bensinstasjonkjede, Circle K, satt til 17,02 kroner per liter.

Det er første gang at veiledende pris settes så høyt, opplyser kjeden.

USA påvirker sterkt

De høye prisene gjelder også for de fleste andre bensinstasjoner i landet. Hos Shell ble veiledende pris satt til 16,82 torsdag 23. august.

– Akkurat nå er det mye som driver prisene opp samtidig, sier kommunikasjonsdirektør i Circle K, Pål Heldaas.

Han nevner tre viktige faktorer:

Høy oljepris

Høy dollarkurs

høy etterspørsel etter drivstoff som følge av den såkalte «kjøresesongen» i USA.​

Prisen på råolje stiger

Han legger til at prisnivået også kommer av at vi har høye avgifter i Norge.

– Vi har veibruksavgift, CO2-avgift og vi har moms som utgjør størstedelen. Avgifter utgjør ca. 60% prosent av prisen du betaler på pumpa, sier Heldaas.

Tidligere oljeanalytiker i Nordea Markets, Thina Saltvedt, er enig i årsakene som Heldaas ramser opp.

– Kronen er svak mot dollaren og råoljeprisen har steget. Nå råoljeprisen stiger vil også alle produkter som er laget av dette bli påvirket, også bensin, forklarer hun.

Den høyeste bensinprisen TV 2 så lørdag var 16,38 kr literen på Cirkle K Smestad lørdag ettermiddag.

Vurderer grønne løsninger

Men selv om prisene øker, slutter ikke salget av den grunn.

– Nordmenn er mye mindre påvirket av disse prisene enn andre selv om vi har høyt prisnivå, og det skyldes at vi har generelt god råd her i landet, sier Heldaas.

TV 2 møter Erling Sæter på Circle K Smestad. Han fyller bensin på sin dieseldrevne bil, men vurderer å skifte den ut etter som prisene øker.

– Jeg har vurdert å kjøpe el-bil, og kommer nok også til å gjøre det. Dieselbiler er dyre å kjøre i Oslo, sier han.

Frykter dere at folk etter hvert vil vurdere andre alternativer, som for eksempel el-biler?

– The golden days for bensin og diesel er over, og Norge er først ute med å ha fallende drivstoffvolum som følge av elektrifisering, sier Pål Heldaas i Circle K.