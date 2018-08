SISTE: Klokken 17 ser det ut til at problemene er løst. Kampen skal nå kunne ses på TV 2 Sumo her.

– Det ser nå ut som alt virker igjen, og at problemene med TV 2 Sumo er løst. Det vil muligens oppstå noe treghet i systemet en liten periode fremover. Vi fortsetter selvfølgelig å sende kampen på TV 2 Sportskanalen på lineær-TV for sikkerhets skyld, sier Jan-Petter Dahl, kommunikasjonssjef i TV 2, like etter klokken 17.00.

Kampen mellom Arsenal og West Ham ble før kampstart lagt åpent ut på TV 2 Sportskanalen på grunn av tekniske problemer som gjorde at Sumo ikke fungerte.

– Vi har fått lokalisert problemet. Det er et nettverksproblem på Nøstet - våre «tidligere» lokaler i Bergen, hvor vi fortsatt har deler av driften vår. Det jobbes nå på spreng med å løse dette, en feil som ikke bare påvirker Sumo men større deler av den tekniske driften i TV 2, sa Dahl tidligere lørdag.