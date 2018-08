Før Lina Steén fra Norrköping ble mor, tenkte hun at det var en selvfølge at mødre kunne amme barna sine offentlig.

Da hun selv ble mor for første gang for litt over ett år siden, forstod hun at det ikke var så enkelt.

På sin Instagram-konto har hun ved flere anledninger delt bilder av at hun ammer sønnen sin. Hun hadde ingen baktanker med bildene og forteller til TV 2 at hun la ut bildene fordi hun syns at de var fine. Men det tok ikke lang tid før reaksjonene haglet inn fra flere hold.

– Jeg oppdaget fort at bildene vekket mange reaksjoner. Det er veldig mange som har sterke meninger om amming. For min del ser jeg bare på det som en naturlig og fin greie, sier hun.

Det var Expressen som først omtalte saken.

Varierte tilbakemeldinger

Lina kunne ikke i sin villeste fantasi forestilt seg at det som er det mest naturlige i verden, å mate et barn, kunne utløse så mye sinne og kritikk.

– Jeg hadde aldri trodd at det som er så naturlig, skulle skape så mye debatt. Folk sier at amming i offentligheten er helt upassende og at det er bare noe man skal gjøre hjemme, forteller hun.

Hun forteller at enkelte har tatt kontakt og bedt henne om å slutte å dele disse bildene for ikke å opprøre mødre som ikke kan, eller som ikke vil, amme barnet sitt.

Men for Lina veier all den positive responsen opp for den negative. Hun forteller at svært mange foreldre, særlig mødre, har kontaktet henne den siste tiden.

– De sier at de føler mye støtte i å se en annen mamma legge ut slike bilder. Mange trenger forbilder, og mange trenger å se at det er greit å amme. Det er kult med så mye respons, men det burde ha vært unødvendig. De fleste burde ha sett på det som helt naturlig, forteller 25-åringen.

Blir bedt om å gå

Mange mødre har valgt å dele sin historie til Lina etter at hun tok opp kampen mot amme-motstanderne. Erfaringene til disse kvinnene skremmer Lina.

– Det er mange mødre som blir bedt om å dra fra restauranter, kafeer og lignende dersom de ammer der. Slik skal det ikke være.

Og det er nettopp disse historiene som motiverer Lina til å fortsette.

– Når jeg hører dette tenker jeg at det er desto viktigere å dele disse bildene. Det er et behov for å se slike bilder.

– Jeg skal bare fortsette. Jeg skal forsøke å være et forbilde for de mødrene som syns dette er vanskelig. Jeg lar meg ikke begrense av dem som sier det er upassende og ubehagelig, sier den nybakte moren.