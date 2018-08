Unai Emery fikk sin første Arsenal-seier

Arsenal - West Ham 3-1

​Arsenal fikk sin første seier under Unai Emerys ledelse med 2-1-seier over West Ham hjemme på Emirates lørdag.

Arsenal og Emery sto med null poeng etter tap for Manchester City og Chelsea i de to første Premier League-kampene.

– Tre poeng var viktig, og vi viste mye bra i løpet av 90 minutter, men det er også ting å forbedre, sier Emery etter kampen.

Det så mørkt ut igjen for Arsenal da Marko Arnautovic sendte West Ham i ledelsen etter 25 minutters spill, men fem minutter etter utlignet Nacho Monreal til 1-1.

Issa Diop var uheldig med tjue minutter igjen å spille da han satte innlegget til Alexandre Lacazette i eget mål, og på overtid fastsatte Danny Welbeck resultatet til 3-1 for Arsenal.

– Det er en enorm lettelse. Poengene er det viktigste, og det gir ro til prosjektet til Emery, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Dermed må West Ham-manageren Manuel Pellegrini vente på sitt første poeng i sin nye jobb etter tre strake Premier League-tap.

Mesut Özil var for øvrig ikke med i kamptroppen for Arsenal. Tyskeren har slitt med sykdom de siste dagene, bekrefter Emery.

​Annullering Ramsey-heading

I ellevte spilleminutt hadde Aaron Ramsey en ball i mål da han headet inn returen fra Lukasz Fabianski, men målet ble annullert for offside. Ramsey var på feil side da skuddet fra Henrikh Mkhitaryan gikk.

Like etter kom West Ham med et skremmeskudd da Marko Arnautovic skjøt i nettveggen, men etter 25 minutters spill var det på riktig side av stolpen.

Østerrikeren kombinerte fint med nysigneringen Felipe Anderson, som la fint ut til Arnautovic på 18 meter. Med en markkryper gikk den inn bak Petr Cech.

– Det er ekstremt bra kombinasjonsspill. Arnautovic vet hva han gjør der når han slipper ballen mellom beina, og så er det et fantastisk skudd, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Utlignet etter få minutter

West Ham-jubelen varte imidlertid bare i fem minutter, for da kom Héctor Bellerín frem på høyresiden og slo hardt inn foran feltet. Ballen gikk via hansken til Fabianski og rumpen til Alex Iwobi, før den havnet hos Nacho Monreal på bakerste stolpe. Backen dundret inn 1-1 for Arsenal.