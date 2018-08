Like etter klokken 13 lørdag, viser det seg at Den nordiske motstandsbevegelsen (NMR) ikke vil marsjere allikevel.

NMR skulle lørdag demonstrere ved å gå gjennom Stockholms gater, men det ser ut til at det ikke vil skje likevel.

Under sin åpningstale sa NMR-representanter at de ikke kommer til å gå den planlagte ruten, som en protest mot at de ikke har fått lov til å gå i Stockholms sentrale deler.

I stedet vil de gjennomføre en stillestående demonstrasjon på Kungsholmstorg, skriver Aftonbladet.

Rustet opp

Politi og nødetater har rustet opp til å håndtere både demonstranter og motdemonstranter lørdag.

Lars Byström, pressetalsperson i Stockholmspolitiet, sier til Expressen at NMR i sin søknad om å holde demonstrasjonen, anslo at mellom 30 og 3000 personer ville delta.

– Vi utelukker ikke at det kan bli en del uroligheter, sa Byström til Expressen tidligere lørdag.

Syv pågrepet

I forkant av dagens demonstrasjon har det pågått motdemonstrasjoner flere steder i Sverige. Syv personer er blitt tatt hånd om at politiet i forskjellige deler av landet, melder Expressen.

Politiet har sperret av området rundt ruten, og har fått forsterkninger fra hele landet. Til tross for at NMR har bestemt seg for å ikke gå ruten, opprettholder politiet sperringene.

– Vi har store ressurser, er forberedt og planlegger innenfor tre ulike scenarier. Det beste, det mest sannsynlige og det verste, sier Byström til Expressen.