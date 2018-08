Derfor slipper han unna med løgnene

President Donald Trump har lagt bak seg en tøff uke. Det toppet seg da hans tidligere advokat, Michael Cohen, erkjente åtte lovbrudd foran en dommer i retten i New York. Fem av tilfellene handler om skattesvik, to lovbrudd gjelder valgkampfinansiering.

Det siste dreier seg om utbetaling av hysj-penger til to kvinner: Karen McDougal og Stormy Daniels, som begge skal ha hatt et seksuelt forhold til presidenten.

Cohen har sagt under ed at det var Trump som beordret ham til å utbetale pengene. Det kan i så fall bety at presidenten er medskyldig.

Trump har hele veien nektet for at kvinnene skal ha fått utbetalt penger, men denne uken erkjente han at de har mottatt utbetalinger. Da understreket presidenten at pengene kom fra hans egen lomme og ikke valgkampkassa.

Tror han sitter trygt

Denne uken ble det også kjent at tabloidavisen National Enquirer skal ha oppbevart dokumenter om hysjpenger-utbetalinger og andre skadelige historier i en safe for å beskytte Trump forut for valget i 2016.

Attpåtil ble Trumps tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, funnet skyldig i økonomisk kriminalitet.

Fredag ble det kjent at en dørvakt i Trump Tower hevder å ha fått 30.000 dollar for å tie om en angivelig Trump-affære, skriver CNN.

Til tross for at det stormer rundt Trump, mener flere eksperter dette ikke blir slutten på hans presidentskap. Til tross for løgner og skandaler, ser ikke Trump ut til å miste fotfeste hos sine trofaste tilhengere.

– Dette har vært hans verste uker så langt, og jeg tror han er glad for at det er helg nå, sier Heidi Taksdal Skjeseth, som er journalist og forfatter.

– Slik fungerer løgnene

Hun har skrevet boka «Løgn – hvorfor Trump lyver og hva det gjør med oss».

– Flere faktasjekkere har forsøkt å telle hvor mange løgner han kommer med i offentligheten hver dag. De har kommet frem til at det er mellom seks og 13 hver dag, forteller hun.

– Hvordan fungerer løgnene?

– Veldig bra. Årsaken er at løgnene gjør folk apatiske og forvirret. Det bidrar også til å splitte folket mellom de som tror på ham og de som blir rasende uansett hva han sier. Dermed fungerer løgnene både polariserende og forvirrende, sier Skjeseth, som betegner virkemidlene som et «klassisk autoritært grep».