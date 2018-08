Se hvordan Liverpool slo Crystal Palace i vinduet øverst!

Der Naby Keïta og Alisson har tatt Premier League med storm de to første kampene, har Liverpools tredje storkjøp i sommer ikke sluppet til.

Mot West Ham ble han sittende på benken. Mot Crystal Palace fikk han ikke engang plass i kamptroppen.

Istedenfor at Fabinho har gått rett inn på laget, har Klopp valgt å omskolere Georginio Wijnaldum til den dypeste rollen på midtbanen.

Annen spillestil

Liverpools manager forklarer avgjørelsen med at brasilianeren er vant til en helt annen spillestil fra årene i Monaco.

– Her er det en annen fotball enn han er vant til, men han har allerede forbedret seg og tatt store steg. Det ser jeg under treningsøktene, sier Klopp til den britiske avisen The Times.

BENKET: Liverpools fjerde sommerkjøp, Xherdan Shaqiri, fikk et kort innhopp mot West Ham. Mot Crystal Palace ble han værende på benken. Foto: Oli Scarff

– Det handler ikke om hvem vi spiller mot, men hvordan vi spiller. Det er selvfølgelig ikke ideelt for en ny spiller. Det har det heller aldri vært, følger tyskeren opp.

Sammenlignes med Robertson

Klopp drar parallellen til Andy Robertson, som også var vant til en helt annen spillestil da han kom fra Hull forrige sommer.

Den skotske venstrebacken spilte to av de fem første ligakampene, men måtte så vente i to og en halv måned på sin neste ligakamp. Så ble Alberto Moreno skadet, og Robertson gjorde venstrebackplassen til sin.

– Andy Robertson løper rundt her på Melwood (Liverpools treningsanlegg, journ. anm) og er en helt annen person enn han var de tre første månedene sine her, mener Klopp.

– Det handler om at spillerne forstår sin egen posisjon og hvem som er tilgjengelige utenom dem. Om ikke hadde Fabinho vært i kamptroppen, slik han var den første kampen, siteres han.

