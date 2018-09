Noen biler fortjener betegnelsen direktørbil litt mer enn andre. BMW 750iA L er så avgjort en av dem som virkelig passer inn i denne eksklusive gruppen.

Rundt årtusenskiftet var det faktisk en av de aller største og råeste luksusbilene du kunne finne.

Her sparte man ikke på noe. Motoren er derfor en vaskeekte V12-er – på 5,4 liter! Er du medlem av Miljøpartiet de Grønne er det med andre ord greit for blodtrykket å slutte å lese allerede nå.

90 prosent billigere

Ny kostet en slik bil nærmere 2 millioner kroner med søkke og snøre av utstyr. I dag blir den din for under 10 prosent av den summen. Vi har funnet et tilsynelatende svært pent eksemplar, som koster deg den nette sum av 150.000 kroner.

Bilen har stemplet alle servicer de 268.000 kilometerne den har rullet, og ser ut til å være pent behandlet.

Kremfargede skinnseter blir sjelden feil i en luksusbil som BMW 7-serie. Faksimile: Finn.no

Gassanlegg

Dessuten har den et lite miljøalibi å slå i bordet med også. Det er nemlig montert LPG-gassanlegg på den. Hva det betyr? Rett og slett at bilen kjøres på gass – som koster under halv pris per liter, sammenlignet med bensin. Dessuten er det mer miljøvennlig.

LPG-anlegget ble montert i 2008, og fungerer perfekt, understrekes det i annonsen.

Vi slenger med at selv om dette naturligvis ikke er noen sportsbil, så leverte den 0-100 km/t på 6,6 sekunder da den var ny. Det er friske tall for et slikt flak!

En direktørbil er absolutt på hjemmebane når den kjører nedover en allé.

Luksus i baksetet

Men hva du får i tillegg til V12-motoren som går på gass? Jo, her følger det med mer luksus og utstyr som selv mange moderne biler skal slite med å matche.

Særlig baksetepassasjerene er tilgodesett med godt over middels komfort. Vi kan for eksempel nevne fantastiske kremfargede skinnseter, justerbare også i baksetet, egne skjermer i nakkestøttene for de som sitter bak, doble vinduer for å redusere støy, ekstra bakseteplass (lang utgave), gardiner i vinduene, eget klimaanlegg for baksetet og varme i baksetene, fax (!), egen telefon og masse annet snadder.

Ikke hverdagsbil

Som sagt virker bilen å være godt holdt. Vi håper derfor den finner en ny eier som er villig til å behandle den forsiktig – og helst ikke utsette den for så mye snø og salt.

En 18 år gammel 7-serie med V12-motor er uansett ingen drømmebil på glatta.

Om du er lysten på å realisere direktørbil-drømmen, så står bilen i Sandefjord. God tur!

