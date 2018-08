En tidligere dørvakt ved Trump World Tower på Manhattan i New York mener han har kjennskap til en påstått affære mellom Donald Trump og en tidligere husholderske, som resulterte i et barn.

Dokumenter, som tv-stasjonen CNN har fått tak i, viser at American Media Inc. (AMI) har betalt dørvakten, Dino Sajudin, 30.000 dollar for å ikke snakke om temaet.

Allerede i april i år hevdet Sajudin overfor CNN, at han kjente til et forhold mellom Trump og husholdersken, som skal ha resultert i et barn.

AMI hevdet på dette tidspunktet at opplysningene ikke stemte.

Påstandene om at Trump er far til husholderskens barn, er ikke bekreftet fra annet hold.

Skjulte skadelige dokumenter

AMI eies av David Pecker, og eier blant annet tabloidavisen National Enquirer, som regnes for å være svært Trump-vennlig.

Fredag ble det kjent at National Enquirer har oppbevart dokumenter om utbetalinger av hysjpenger og andre skadelige historier om Trump i en safe, for å beskytte han i forkant av presidentvalget i 2016.

Avsløringen om avisens beskyttelse av Trump kommer fram i rettsdokumenter i saken mot Trumps tidligere advokat Michael Cohen, som tirsdag erklærte seg skyldig på flere tiltalepunkter, deriblant utbetaling av hysjpenger til Stormy Daniels og Karen McDougal.

David Pecker er direktør for AMI, og mangeårig Trump-venn. Nå har han fått immunitet av påtalemyndigheten i USA, til å fortelle hvordan de jobbet for å beskytte Trumps kampanje. Foto: Marion Curtis

Løst fra kontrakten

Nå ser det ut til at nye dokumenter kan lage problemer for Trump-leiren.

Fredag sa Dino Sajudins advokat, Marc Held, at hans klient er løst fra kontrakten av AMI, og at han dermed kan snakke ut om saken.

– Mr. Sajudin har ikke hatt mulighet til å diskutere omstendighetene rundt avtalen med American Media Inc., og historien han solgte dem, på grunn av en betydelig finansiell straff, sier Held til CNN.

CNN har fått tak i en kopi av kontrakten mellom dørvakten og AMI. Den er datert til 15. november 2015, og sier at AMI skulle ha eksklusiv tilgang til Sajudins historie.

Kontrakten går ikke i detalj om hva historien dreier seg om, men det står blant annet at «kilden skal gi AMI informasjon angående Donald Trumps uekte barn».

Fikk 30.000 dollar

Ifølge kontrakten skulle AMI ikke skylde kilden, Sajudin, noe som helst dersom de valgte å ikke publisere den eksklusive informasjonen de fikk fra han.

Det ble først skrevet at dørvakten skulle få 30.000 amerikanske dollar dersom historien hans ble publisert av AMI. Et senere tillegg til kontrakten bestemmer derimot at pengene skulle betales ut uansett.

I tillegg bestemte kontrakten at dersom Sajudin brøt sin del av avtalen, ville han måtte betale AMI én million amerikanske dollar.

AMI har ikke kommentert hvorvidt Sajudin er løst fra kontrakten.

