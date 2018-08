– Én ting fikk Cappelen til å angi Eirik Jensen

I tingretten ville påtalemyndigheten dømme Gjermund Cappelen til 18 års fengsel. Narkobaronen var svært skuffet over at han ikke hadde fått større strafferabatt. Tingretten fastsatte dommen til 15 års fengsel.

– Vi mener at straffen på 15 års fengsel er altfor streng. Min oppfatning er at straffen bør ligge mellom 11 og 12 år. Det baserer seg på tanken om at risikoen ved å forklare seg om så alvorlige kriminelle handlinger er stor. Dermed bør man også få «bedre betalt», mener Vibe.

Påtalemyndigheten mener at Cappelen i løpet av 20 år kan ha omsatt hasj for et sted mellom én og to milliarder kroner.

– Er ikke strafferabatten god sett i forhold til handlingene han har begått?

– Jeg aksepterer ikke synspunktet om at handlingene er så grove at strafferabatten ikke kan bli betydelig. Poenget må være at jo mer alvorlig handlingen er, jo mer viktig er det for samfunnet å få oppdaget og oppklart forholdene, mener Vibe.

Ble rekruttert som kilde

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen krysset sine veier for første gang i 1993. Cappelen, som da het noe annet, ble pågrepet utenfor Oslo Plaza etter å ha hatt befatning med narkotika.

På dette tidspunktet ble Cappelen rekruttert som informant av en politimann. Denne politimannen hadde ikke tid til å følge ham og dermed tok Eirik Jensen over. På dette tidspunktet jobbet han ved narkotikaseksjonen i Oslo politidistrikt.

Frem til han ble pågrepet vinteren 2014 hadde Jensen en rekke ledende stillinger i etaten.

Cappelen og Jensen er enige om at de har hatt hyppig kontakt i lange perioder. De er også enige om at store deler av SMS-utvekslingen mellom dem er skrevet i såkalt kodespråk. De har imidlertid helt ulik oppfatning av hva kontakten mellom dem handlet om.

– Varslet om tollkontroller

Cappelen sier at han samarbeidet med Jensen om hasjimport, at politimannen beskyttet virksomheten ved å varsle om tollkontroller, spaninger og andre relevante forhold.

Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at Jensen har fått kontanter, klokker og oppussingstjenester for minst 2,1 millioner kroner.

Jensen hevder at forholdet til Cappelen har vært seriøst og samvittighetsfullt politiarbeid der Cappelen var hans informant. Jensen nekter for å ha fått utbetalt hasjpenger.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden.