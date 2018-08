Ifølge avisen Minneapolis Star Tribune saksøker familien legen Michael Schulenberg og hans arbeidsgiver North Memorial Health Care for ikke å ha behandlet popstjernen, som egentlig het Prince Roger Nelson, for avhengigheten av smertestillende legemidler.

– Han verken vurderte, diagnostiserte, behandlet eller rådga Prince for hans lett gjenkjennelige avhengighet av opioider, og han tok heller ingen passende og fornuftige steg for å forhindre det forutsigelige fatale resultatet av denne avhengigheten, heter det i søksmålet.

Familien mener derfor at Schulenberg ikke levde opp til akseptabel medisinsk standard og at han må ta sin del av ansvaret for at Prince døde.

Grunnløse anklager

Schulenbergs advokat, Paul C. Peterson, mener anklagene mot legen er grunnløse.

– Vi forstår at situasjonen har vært vanskelig for alle som sto herr Nelson nær, samt for alle hans tilhengere verden rundt, sier han.

– Til tross for dette, står doktor Schulenberg ved den behandlingen herr Nelson fikk. Vi akter derfor å forsvare oss i denne saken, sier Peterson.

Kraftigere en heroin

Prince ble funnet død i heisen i hjemmet sitt i Paisley Park nær Minneapolis 21. april 2016, og dødsårsaken ble fastslått å være en trolig utilsiktet overdose syntetisk fentanyl, som kan være opptil 50 ganger kraftigere enn heroin.

Påtalemyndigheten i Minnesota konkluderte etter to års etterforskning med at ingen ville bli siktet i forbindelse med dødsfallet.

– Vi har ikke bevis for at en bestemt person forsynte Prince med fentanyl, opplyste førstestatsadvokat Mark Metz i Carvey County i april i år.

Inngikk forlik

Schulenberg skrev ved flere anledninger ut resept på andre smertestillende legemidler til Prince, men det er ikke fastslått hvor popstjernen fikk tak i de piratkopierte pillene som kostet ham livet.

Påtalemyndigheten mener likevel at legen brøt føderal lov og truet med søksmål, men det ble inngått et forlik der Schulenberg gikk med på å betale en bot på rundt 250.000 kroner. Forliket innebar ikke at legen erkjente å ha medvirket til popstjernens død.