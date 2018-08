Mellom 22. august og 12. oktober i fjor var den 18 år gamle jenta fra Østlandet i kontakt med politiet gjentatte ganger. Hun fortalte at to menn i samarbeid hadde begått svært alvorlige forbrytelser mot henne.

Jenta hevdet at hun var blitt utsatt for voldtekt, at hun ble utnyttet seksuelt, at hun ble utnyttet til prostitusjon, at hun ble utsatt for vold og at hun ble forsynt med narkotika.

Ifølge jenta hadde lovbruddene skjedd over en tidsperiode på tre år, fra 2013 til 2016.

Politiet tok 18-åringens beskyldninger på alvor, og de to mennene ble pågrepet 20. september. Hjemmene deres ble ransaket og politiet tok beslag i ulike gjenstander.

Av frykt for bevisforspillelse og gjentakelsesfare ble mennene fremstilt for varetektsfengsling, noe tingretten gikk med på.

Mens etterforskningen mot de to mennene pågikk, mener politiet å ha oppdaget at den unge jentas anklager ikke hadde rot i virkeligheten. Mennene ble løslatt fra varetekt etter å ha sittet fengslet i rundt tre uker.

Samtidig ble 18-åringen siktet i saken. Nå har Oslo statsadvokatembeter tatt ut tiltale mot henne. De mener å kunne bevise at hun har gitt uriktige opplysninger til politiet. Påtalemyndigheten anser lovbruddet som grovt på grunn av konsekvensene jentas beskyldninger fikk for de to mennene.

TV 2 har vært i kontakt med 18-åringens forsvarer, Knut Henrik Strømme. Han ønsker ikke å kommentere å hvordan klienten stiller seg til tiltalen.

Saken kommer opp for Oslo tingrett på torsdag, og det er satt av to dager til rettssaken. Forholdet har en strafferamme på inntil 10 års fengsel.