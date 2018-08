Bayern München - Hoffenheim 3-1

​Se sammendrag i Sportsnyhetene!

Den nye Bayern München-treneren Niko Kovac fikk en drømmestart på Bundesliga-sesongen fredag med 3-1-seier over Hoffenheim etter mål av Thomas Müller, Robert Lewandowski og Arjen Robben.

Müller sendte Bayern i en tidlig ledelse, men etter 57 minutters spill utlignet Adam Szalai for Hoffenheim. Like før hadde Lewandowski et mål annullert for offiside.

Med et drøyt kvarter igjen å spille på Allianz Arena ble Håvard Nordtveit byttet inn for sin skadde kaptein Kevin Vogt, og etter fem minutters spill laget nordmannen et klønete straffespark da han med en ukontrollert takling gjorde det veldig enkelt for Franck Ribéry å falle og skaffe straffe for Bayern.

Robert Lewandowski misbrukte sjansen, men Arjen Robben var først på returen. Så valgte dommer å bruke VAR-bildene. Robben var innenfor 16-meteren før straffesparket ble tatt, så dermed ble målet annullert og Lewandowski fikk en ny sjanse. På mulighet nummer to var han iskald.

Müller trodde han hadde avgjort kampen med sitt andre for kvelden like etter, men nok en gang ble videobildene avgjørende. Bayern-helten fikk et skudd i seg, og reprisene viste ballen var innom armen til tyskeren.

I sluttminuttene fikk imidlertid Arjen Robben lurt seg inn bak Hoffenheim-forsvaret og fastsatt resultatet til 3-1 for Bayern, som har vunnet Bundesliga seks strake sesonger. Alle gangene har de også vunnet åpningskampen.

Nordtveit har slitt med en skade i dagene før seriestarten, men tok plass på benken fra start.