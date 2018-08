Se Arsenal mot West Ham på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 16.

Unai Emery har ikke fått noen god start som Arsenal-manager med null poeng etter to Premier League-kamper, men Mesut Özil har fått vel så mye kritikk.

Tyskeren blir beskyldt for både manglende arbeidsinnsats og for å forsvinne i kampen, særlig mot andre storklubber.

Etter åpningstapet mot Manchester City sa Emery at Özil må være med å forsvare som alle andre. På stillingen 2-2 midtveis i andreomgang mot Chelsea i kamp ble Özil byttet ut av sin nye manager.

– Özil er en gudbenådet spiller som jeg har hatt sansen for og forsvart med nebb og klør i mange sesonger, men klarer ikke han å innrette seg og bare skal gjøre sin greie, er det bedre å få ham ut, sier TV 2s ekspert Petter Myhre i den nyeste Premier League-podkasten.

– Må ha spillere som evner

Unai Emery, som ledet Paris Saint-Germain de to siste sesongene, har tatt over Arsène Wenger. Franskmannen ledet Arsenal i over 20 år.

– Emery har selv uttalt at han ble et offer for Neymar i PSG. Med en gang han kom, mistet han all autoritet, for Neymar skulle være med å bestemme. Da er du ferdig som trener. Du mister all integritet, og da er ikke vits å fly rundt og tjene de pengene. De har nok penger uansett, sier Petter Myhre.

– Han må gå inn og gjøre endringer for å få spillerne til å tilpasse sin filosofi. Arsène Wenger hadde sin filosofi, men Emery er forhåpentligvis hentet for å formidle den stilen Sevilla og Valencia hadde under ham. Da vet at han at han må ha spillere som evner det, på samme måte som Jürgen Klopp og Pep Guardiola har hentet spillere som passer sin filosofi, fortsetter han.

Özil har også hatt en turbulent sommer med exit allerede i gruppespillet i VM, i tillegg til å blitt sterkt kritisert for å ha blitt avbildet med Tyrkias omstridte president Recep Tayyip Erdogan. Senere trakk han seg fra landslaget.

Stort prosjekt for Emery

TV 2s fotballekspert mener Emery står overfor mange tøffe valg.

– Emerys prosjekt har akkurat begynt. Han vil bygge et lag som kan kjempe om titler igjen. Kjemper de ikke om Premier League-tittel eller gjør det bra i Champions League om tre år, så er han ferdig. Det er der hans ambisjoner ligger. Da må han ta de tøffe valgene, sier Myhre.

Fra benken fikk Özil se lagkameratene tape 2-3 mot Chelsea lørdag.

– I kampen mot Chelsea måtte han byttes ut. Emery måtte gjøre noe med midtbanen. De ble totalt overkjørt og da kan du ikke bruke Özil. I en tilsvarende kamp mot for eksempel Bournemouth har han ferdighetene til å slå en avgjørende stikker til Pierre-Emerick Aubameyang eller noe sånt, men han var ikke i nærheten mot Chelsea fordi de dominerte så voldsomt. Derfor var byttene til Emery faglig sett korrekte, mener Petter Myhre.

Tidligere Manchester United-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Gary Neville mener Emery gjøre det eneste rette i håndteringen av Mesut Özil.

– Han sier at «dersom du ikke ønsker å presse eller gjøre som jeg sier, så vil du ikke være på laget. Han tester disse spillerne. Det siste han burde – etter min erfaring, som er en dårlig en (i Valencia, red.anm.) – er å tilpasse seg og endre seg fordi spillerne vil styre ham, sa han på Sky Sports denne uken.

Lørdag møter Arsenal byrival West Ham, som også står med to strake tap.