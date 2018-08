NHL-klubben Toronto Maple Leafs satser hardt foran den kommende sesongen, og Hayley Wickenheiser vil bli en viktig brikke i jakten på suksess.

Wickenheiser fikk som den første kvinnen stillingen som sjef for spillerutviklingsavdelingen i den tradisjonsrike NHL-klubben.

Ifølge Torontos general manager Kyle Dubas fikk Wickenheiser ikke jobben fordi hun var kvinne. Dubas forklarer at Wickenheiser helt enkelt var det beste valget for jobben.

– Står ikke tilbake for noen

TV 2s hockeyekspert Erik Follestad Johansen tror ansettelsen kan bane vei for flere kvinner som ønsker seg en sentral stilling i det mannsdominerte hockeymiljøet.

Erik Follestad Johansen, TV 2s ishockeyekspert Foto: TV 2

– Wickenheiser var den klart beste kvinnelige hockeyspilleren i mange år. Hun har et stort navn i Statene og kan veldig mye hockey. Sånn faglig sett har hun ikke mye erfaring fra NHL, men hockeyfaglig står hun ikke tilbake for veldig mange, sier Follestad Johansen til TV 2 Sporten, og fortsetter:

– Så Toronto Maple Leafs slår på en måte to fluer i smekk her. De ansetter en dyktig faglig person, og de ansetter en kvinnelig leder, noe som ikke har skjedd før. Det er en positiv retning for hockeyen, slår han fast.

Follestad minner om at hockeyledelsen i de største klubbene – ikke bare i NHL – er svært mannsdominert.

FORNØYD: Maria Rooth håper flere kvinner kan bli ledere i de største hockeyklubbene. Foto: Claudio Bresciani / Scanpix

– Derfor håper jeg at så lenge personen har faglig kompetanse, så skal det ikke ha noe å si om det er en mann eller kvinne. Jeg håper at flere klubber i NHL går i den samme retningen som Toronto Maple Leafs. Jeg håper å se flere kvinner som ledere i den mannsdominerte hockeyen. Svenskene har vist at det går, hvor flere kvinner er ansatt. Jeg ser ingen grunn til at det kan bli ansatt flere kvinner i ledende stillinger i hockeyen fremover, konkluderer han.

– Sier litt om hockeykulturen

Den tidligere svenske ishockeyspilleren Maria Rooth, som nå jobber som ishockeyekspert i SVT, innrømmer at hun undrer seg litt over at ansettelsen av Wickenheiser er blitt en så stor global nyhet.

– Det sier vel en hel del om hockeykulturen at den fremdeles er en veldig mannsdominert bransje når det gjelder uttrykk, tenkemåte og lederskap, sier hun til SVT.

Rooth håper nå at kanadiske Wickenheiser kan skape muligheter for andre kvinner som ønsker seg en karriere innen den sportslige utviklingen på herresiden i ishockey.

– Mange har ventet på det. Og det er historisk. Jeg håper at man fremover stopper litt opp og tenker mindre på kjønn og mer på kompetanse hos mennesker, konstaterer hun.