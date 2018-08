Casper Ruud vant to strake sett 7-5, 6-2 i kvalifiseringsfinalen mot kolombianske Daniel Galán, rangert som nummer 184.

Med fredagens seier i New York er Ruud klar for hovedrunden i US Open. En plass i første runde er verdt 455.000 kroner.

Det er den tredje Grand Slam-turneringen Ruud er klar for i år. Han er på 143. plass på verdensrankingen.

– Det var bra. Det var en jævlig tøff kamp mot Galán, som spilte bra i starten og servet bra. Jeg trodde første settet var tapt, men han viste styrke og kom tilbake. Da fikk han det mentale overtaket og tok det andre settet, sier far og trener Christian Ruud til Eurosport.

– Tennis er så små marginer. Det gjelder å henge i og kjempe for hvert poeng. Det er et mentalt spill, og Casper var god der, sier pappa Ruud.

Ruud var ille ute i første sett. Galán servet meget godt og brøt Ruuds serve i kampens fjerde game til ledelse 3-1. På 5-3 sikret han seg to settballer i egen serve. Ruud var frustrert og slo racketen i bakken i irritasjon, men det ble et vendepunkt.

På 40-15 gjorde Galán sin første dobbeltfeil i kampen. Ruud vant også de tre neste poengene og brøt tilbake. Etter å ha holdt serven til 5-5 bød de to spillerne på kampens lengste og mest dramatiske game, der Ruud sikret seg hele 10 bruddballer før han brøt motstanderens serve igjen.

Drama

På 15-40 vant Galán to poeng på rad. Deretter vant spillerne annethvert poeng hele 15 ganger. En ny dobbeltfeil ga Ruud hans tiende bruddball, og neste ballveksling endte med at colombianeren slo i nett.

Dermed fikk Ruud sjansen til å serve hjem settet. Han sikret seg raskt tre settballer og utnyttet den første med et ess.

Galán ba om medisinsk timeout før andre sett og fikk behandling i høyre skulder, men han virket ikke hemmet da kampen kom i gang igjen. Han holdt serven greit de to første gangene og truet også i Ruuds serve.

Avgjort

I femte game kom avgjørelsen. Ruud sikret seg fire nye bruddballer og utnyttet den siste til å bryte colombianeren igjen. Da var det slutt på motstanden. Ruud vant sitt eget servegame blankt og brøt deretter blankt til 5-2.

Galán ga seg ikke uten videre og sikret seg to bruddballer i nordmannens serve før Ruud fullførte verket. Etter en time og 43 minutter kunne han serve hjem seieren og sikre seg spill i 1. runde over helgen.

Ruud slo både Andrea Arnaboldi og Max Purcell i strake sett i de to første kvalifiseringsrundene og har altså ikke avgitt sett på sin vei mot US Open.

(©NTB/TV 2)