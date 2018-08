Fortvilte sauebønder i Rendalen gir opp og legger ned driften etter at minst 700 sauer er tatt av ulver i Nord-Østerdal i sommer.

– Denne sommeren med avliving av så mye egne husdyr har vært et rent helvete, sier bonden Jo Inge Haugseth.

Han har bestemt seg for å slutte med sau, og flere ser ut til å følge etter.

Ordføreren i bygda er rasende. Han mener miljøvernminister Ola Elvestuen svikter kommunen, som ligger utenfor ulvesonen Stortinget har vedtatt.

– Lokalsamfunnet raseres når det ikke tas ut mer ulv, sier han.

Dyretragedie

Jo Inge Haugseth har stått mitt i dyretragedien i hele sommer. Han har jobbet døgnet rundt, og til nå funnet 80 sauer og lam som er hardt skadd eller drept av ulvene.

– Etter at sankingen er over regner jeg med at tapet blir mye større. Ut fra tidligere erfaring regner jeg med at rundt 150 av sauene mine er tatt av ulvene, sier han.

Det var Østlendingen som først fortalte historien om bonden.

Område prioritert for beitedyr

Ulvene har ifølge bøndene skadd og drept minst 700 sauer og lam i Nord-Østerdal. Det har skjedd i områder Stortinget har bestemt at skal være prioritert for beitedyr, utenfor ulvesonen.

Haugseth gir opp fordi han ikke har tro på at situasjonen blir bedre neste år. Tvert i mot.

IKKE FORNØYD: Ordføreren i Rendalen, Norvald Illevold (Ap), mener Ola Elvestuen må ta ansvar for situasjonen for sauebønder i Rendalen. Foto: TV 2

– Jeg gidder ikke mer. Jeg slutter. Hadde det vært lysning i tunellen i forhold til forvaltningen og at beiteprioritert område skal vært rene for rovdyr, ville jeg fortsatt med sau. Men det er ikke signaler om det, sier han.

Milliontap

Ordføreren i Rendalen, Norvald Illevold (Ap), sier flere sauebønder vurderer å gi opp og at den viktige jaktnæringen også rammes av ulvetrykket.

– Det er en form for rasering av et lokalsamfunn som skjer. Hvis vi mister muligheten til å drive næring i utmarka, da ligger Rendalen brakk om noen år, sier han.

– Vi har milliionomsetning på salg av jaktkort i forhold til rein. Elgjakten rammes. Dette rammer arbeidsplasser og man må jo spørre hva man skal drive med her, sier sauebonden.

Ulv gikk fri

To ulver er skutt under jakten i beiteområdene. Men en ulv, som fortsatt herjer, ble det søkt om fellingstillatelse på allerede i april, da det var sporsnø. Det ble først gitt avslag, noe bygdefolket reagerer sterkt på. For sporsnø gjør jakten langt enklere.

– Dette er grønn sone. Et beiteprioritert område. Hva har denne ulven kostet samfunnet i form av ressurser? Det er helt vanvittig, sier Haugseth.

Ordføreren mener miljøvernminister Ola Elvestuen ikke følger opp Stortingets vedtak. Han holder ham er ansvarlig for situasjonen og mener han bør gå av om det ikke ryddes opp og tas ut mer ulv.

– Ja, det er jeg helt klar på. Det er ingen vits å forholde seg til dette lenger. Det er en seigpining de luxe, sier han.

Elvestuen: – Tatt mer ulv enn noensinne

Klima- og miljøvernminister Elvestuen argumenter imidlertid med tallenes tale.

– Det er tatt ut mer ulv i år enn det noensinne har vært siden ulv ble fredet i 1973. Men det er problemer med at man har streifdyr som kommer inn, og det er store tap i Nord-Østerdalen. Men nasjonalt går det påviste tapene til rovydyr ned også i år, sier han.

Jo Inge Haugseth må snart sende sauene sine til slakteriet.

– Det blir en stor nedtur å gi seg. Da jeg begynte med sau i 1998 hadde jeg tenkt å drive på til jeg ble pensjonist. Og i hvert fall ikke avslutte på en slik måte.