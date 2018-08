På søndag begynner det nye og mye omtalte programmet «Love Island» på TV 3.

Realityserien er et utenlandsk dating-konsept, der utvalgte kvinner og menn bor sammen i en luksusvilla i Las Palmas på Gran Canaria. Alle med et mål om å finne den store kjærligheten.

Programmet ble sendt for første gang i 2005 på ITV i England, og har siden den gang fått mye kritikk for dens overflod av sex og intriger.

Tone Damli (30), som er programleder for programmet, ser ingen grunn til at den norske versjonen skal bli lik den britiske.

– Jeg tror at den norske versjonen blir mildere enn programmet i Storbritannia. Men det vil tiden vise, for det er jo ikke innspilt enda, men jeg vet at programmet ikke vil være drevet av sex og alkohol.

Live syv dager i uken

Hun er sikker på at programmet kommer til å skille seg ut fra lignende realityprogrammer som «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel».

– «Ex on the Beach» er et grovt program. «Love Island» skal ikke bli i nærheten så grovt. Her handler det om å finne kjærligheten, og forhåpentligvis ender vi opp med noen par, forteller Damli.

Programmet er live og skal gå syv dager i uken. Gjennom en egen app kan publikum påvirke hva som skal skje i villaen til enhver tid. I tillegg til dette har programmet en høyere aldersgrense. Alle disse faktorene skal skille ut «Love Island» fra de andre programmene, ifølge sangerinnen.

– Årets deltakere er varierte. De er også litt eldre ettersom det er en aldersgrense på 23 år og opp til 35 år, noe som kanskje vil si at de er ferdig med bargata på Rhodos.

– Jeg liker å tenke på det som en sydenversjon av jakten på kjærligheten. Det er fine folk som har lyst til å finne kjærligheten, sier Damli.

– Veldig spennende

30-åringen forteller til TV 2 at hun er godt fornøyd med den nye jobben.

– Det er veldig veldig spennende å få lov til å prøve noe nytt. Jeg syns TV er kjempemorsomt og jeg har tenkt en stund at jeg vil jobbe mer med TV. Så dukket denne muligheten opp, jeg takka ja og er veldig fornøyd med det.

Damli forteller at hun storkoser seg på Gran Canaria. Hun krysser fingrene før søndagens premiere, og hun tror hun kommer til å ha det veldig morsomt de neste ukene.

Flere baller i luften

Programlederjobben er ikke det eneste som kommer til å oppta sangeren de neste ukene, ifølge henne selv.

Hun forteller at hun blant annet skal spille inn en musikkvideo til en ny låt hun gjorde ferdig rett før avreise.

I et tidligere intervju med TV 2 fortalte hun også at datteren Billie (3) skal bo med henne i løpet av de syv ukene på Gran Canaria.

– Jeg tar med meg Billie og flytter til Gran Canaria. Jeg får hjelp til barnepass mens jeg jobber, og så kommer vi nok til å kose oss masse mens jeg har fri, sa Damli da TV 2 møtte henne tidligere i sommer.